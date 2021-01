Anche se le feste sono passate da un po’, continuiamo ad essere alla ricerca di circuiti da fare a casa per poterci mantenere in forma. Date le nuove restrizioni, che costringeranno molti di noi a passare ancora tantissimo tempo tra le mura domestiche, è bene riuscire a trovare un allenamento che sia non solo funzionale per le nostre necessità, ma anche pratico da fare in casa.

I circuiti che vi proponiamo oggi sono perfetti per bruciare calorie in 30 minuti e tonificare busto e gambe. Questi workout, inoltre, sono stati creati dall’atleta di C4 Ron “Boss” Everline e recensiti da Chris DeBonnett, allenatore certificato NASM e Just Train.

Per riuscire a realizzare questi workout a casa vi serviranno innanzitutto tante energie e buona forza di volontà. Per quanto riguarda l’attrezzatura necessaria, dovrete “armarvi” di un paio di pesi leggeri o medi.

Ovviamente, prima di prepararvi al workout, dovrete assicurarvi di aver riscaldato per bene i muscoli. Un riscaldamento dinamico è perfetto per poter affrontare l’allenamento senza sentire poi troppi dolori il giorno seguente.

Come già detto, l’allenamento proposto da Everline è suddiviso in tre circuiti. Ogni volta che avrete completato un esercizio del circuito per 40 secondi, dovrete prendervi almeno 20 secondi di riposo. Inoltre, dovrete aver completato il circuito per tre volte prima di passare a quello successivo.

Ricordatevi, infine, che una volta completato il workout da 30 minuti dovrete abbassare la frequenza cardiaca. Quindi, prima di tornare a riposo, dovrete fare qualche minuto di camminata o di jogging leggero. Questo vi aiuterà a sciogliere i muscoli e ad evitare lesioni.

Ecco i tre circuiti per realizzare il vostro workout di 30 minuti tonificante e brucia calorie a casa:

Circuito 1:

Esercizio 1: ginocchia alte (40 secondi)

Esercizio 2: affondo frontale con manubrio (40 secondi)

Esercizio 3: mountain climber (40 secondi)

Esercizio 4: Squat con manubrio (40 secondi)

Circuito 2:

Esercizio 1: affondo laterale (40 secondi)

Esercizio 2: plank sui gomiti (40 secondi)

Esercizio 3: stacco monopodalico (40 secondi)

Esercizio 4: commando (40 secondi)

Circuito 3: