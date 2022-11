Quando si parla di trattamenti estetici per viso, corpo e cellulite, non significa sottoporsi a interventi chirurgici invasivi, ma scegliere dei trattamenti dai risultati comunque ottimali, ma non invasivi, come per esempio il laser o la luce pulsata.

Bisogna rivolgersi sempre a dei professionisti del settore per evitare spiacevoli effetti indesiderati.

Esaminiamo da vicino quali sono i trattamenti estetici non invasivi per il viso, contro la cellulite e per il corpo, da effettuare rivolgendosi a degli esperti del settore.

Trattamenti estetici viso

Foto Shutterstock | Ground Picture

Per il viso bisogna partire sempre da una buona pulizia dall’estetista.

Almeno una volta ogni due mesi bisogna sottoporsi a questo trattamento in un centro estetico. Se il vostro problema sono i punti neri e le impurità, l’estetista, oltre al massaggio e alle maschere specifiche procederà a liberare i pori dal sebo in eccesso e dalle impurità.

Il laser è invece dedicato a chi ha problemi come rughe o macchie della pelle: in questo caso vi consigliamo di rivolgervi ad un dermatologo che potrebbe anche optare per un peeling all’acido glicolico.

Un trattamento efficace, ma da non fare mai da soli per evitare effetti spiacevoli come bruciature e cicatrici.

Trattamenti estetici corpo

Foto Shutterstock | Ground Picture

Il trattamento più richiesto è il massaggio. Che sia drenane, tonificante, rilassante o decontratturante, è uno dei trattamenti per il corpo preferiti.

Il massaggio linfodrenante, per esempio, serve a liberarsi dalla cellulite e dall’adipe.

Imprescindibile per una pelle perfetta è anche lo scrub: quelli fatti dall’estetista comprendono anche il massaggio e lasciano il corpo morbido e setoso.

Molto utili e richiesti sono i fanghi che servono a depurare, rassodare e ridurre il grasso e gli accumuli adiposi.

Esistono poi dei macchinari specifici che migliorano il tono della pelle, riducono imperfezioni e smagliature.

Da non dimenticare anche l’epilazione permanente: anche in questo caso, vi consigliamo di rivolgervi ad un dermatologo che saprà valutare se la vostra pelle è adatta a questo tipo di trattamento.

Trattamenti estetici cellulite

Foto Shutterstock | dimid_86

La prima cosa che va detta è che non esistono trattamenti miracolosi contro la cellulite.

Ma questo difetto estetico si può risolvere con il giusto mix tra dieta, sport e trattamenti mirati.

Affidatevi sempre ad un’estetista qualificata o ad un dermatologo.

Potete scegliere di sottoporvi a fanghi con regolarità.

Oppure utilizzare il linfodrenaggio, che è molto utile per dare una scossa alla circolazione linfatica: anche in questo caso di tratta di massaggi e manipolazioni per portare la linfa dagli arti inferiori verso il tronco, dove viene smaltita.

Oggigiorni si utilizzano anche le onde elettromagnetiche che servono per raggiungere gli strati più profondi dei tessuti favorendo, così, un’azione di contrasto a cellulite e delle adiposità.