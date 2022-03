Nella Giornata mondiale delle torte, non possiamo non parlare delle torte più famose dei pasticceri, quelle che ci fanno venire l’acquolina in bocca al primo sguardo e che non mentono nel loro gusto delizioso e irresistibile! Tanto belle quanto buone, fanno parte della selezione dei migliori dolci da non perdere, perle di pasticceria per tutti i gusti davvero golosissime. C’è solo un problema: creano dipendenza!

Quali sono le torte più famose dei pasticceri da non perdere

Sono tra i dolci più amati e deliziosi, e anche quelli con la maggior varietà di declinazioni di gusto, forma e consistenza: stiamo parlando delle torte e alcune di queste sono tra le più famose nella galassia irresistibile dell’alta pasticceria.

Tiramisù

Il Tiramisù è il dolce più amato per eccellenza, famosissimo nel mondo per la sua straordinaria carica di soffice delizia! Il profumo del caffè, la carezza del mascarpone e la coccola dei savoiardi rendono la vita più leggera e deliziosa, con una magica cascata di cacao amaro! Una torta che affonda le sue golose radici tra il Veneto e il Friuli, davvero imperdibile tra le prelibatezze al cucchiaio intramontabili…

Torta caprese

Una delle torte più famose è la Torta Caprese, dal cuore della Campania al resto del mondo! Il suo segreto? Un perfetto equilibrio tra il sapore delle mandorle, il cacao, le uova, il burro e la dolcezza dello zucchero…

Pastiera napoletana

Nella selezione delle torte più famose dei pasticceri italiani non può mancare la nostra amatissima Pastiera napoletana! Un vero trionfo di sapori capace di conquistarci dal primo all’ultimo boccone, davvero impossibile resistere a questo scrigno di dolcezza con pasta frolla, ricotta, grano cotto, zucchero, uova e latte…

Cassata siciliana

Dal cuore del più profondo Sud Italia la celebre Cassata siciliana, una torta profumatissima che brilla tra le perle più golose della Pasqua e della pasticceria tradizionale italiana. Morbidissima ricotta zuccherata, unita a pan di spagna, pasta reale e frutta candita sono il trionfo assoluto della bontà.