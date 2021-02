Se c’è una cosa che le nostre nonne ci hanno insegnato è quanto sia importante la colazione! Spesso tendiamo a trascurarla prese dalle nostre vite frenetiche, ma la colazione è davvero uno dei pasti più importanti della giornata. Infatti, non solo apporta l’energia necessaria per iniziare al meglio la nostra giornata, ma rappresenta anche un momento di relax e piacere, magari per leggere le notizie del giorno o il romanzo che ci sta così appassionando. Latte, cereali, biscotti, succhi di frutta, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ma se c’è una cosa che, secondo noi, non può mancare nella colazione ideale è una fetta di torta casalinga!

Le migliori torte da colazione

Dalla torta paradiso alla delicatissima torta di carote, vediamo le torte più classiche per una colazione leggera e gustosa allo stesso tempo, ideale per iniziare la giornata con il piede giusto.

Torta al cioccolato

La torta al cioccolato è un classico che non va mai in pension. Oggi vi presentiamo una ricetta perfetta per la colazione e per la merenda: non è light ma nemmeno pesante. Nell’impasto infatti useremo solo il cacao e non il cioccolato fuso che di solito si mette per avere dolci corposi e molto saporiti. Questa torta la potete servire con una pallina di gelato oppure accompagnandola con un frullato, è versatile e farà la felicità di tutta la famiglia!

Torta paradiso

Non c’è niente di meglio della torta paradiso per iniziare bene la giornata, oggi vi presentiamo la ricetta per preparare questo dolce, buono e semplice che mangiamo sin da bambine. La torta paradiso è semplice e leggera, è perfetta da gustare a colazione, magari con il latte o con il caffè, vedrete che sarà un dolcissimo risveglio. Seguite le istruzioni e fateci sapere se vi è piaciuta!

Torta margherita

La torta margherita è buonissima e genuina il dolce perfetto per iniziare la giornata con gusto e dolcezza. La potete fare in casa molto facilmente, infatti non occorrono abilità particolari, ma solo una frusta elettrica. Potete servire questa torta semplicemente con un po’ di zucchero a velo, oppure con panna, crema pasticcera, nutella o marmellata.

Torta alle carote

La torta di carote è un dolce facile e delizioso perfetto per la colazione, per iniziare la giornata in modo genuino e sfizioso! La torta di carote la potete fare in vari modi, c’è chi usa le carote crude frullate o grattugiate, noi preferiamo cuocerle al vapore prima, in questo modo la torta verrà omogenea e senza pezzettini sotto i denti. Se anche voi avete bimbi o fidanzati capricciosi, fate come me!

Torte speciali per colazione

Per i più golosi, ecco alcune delle torte più deliziose che siano mai state inventate nella storia della pasticceria, perfette per iniziare la giornata con un po’ di dolcezza.

Torta al limone

La torta al limone è uno dei dolci casalinghi più amati e preparati da noi donne, oggi vi proponiamo una versione facile e sfiziosa per fare una torta perfetta per la colazione e che potete gustare anche con il tè o con infusi. Il freddo è arrivato un po’ da tutte le parti e non c’è niente di meglio di una torta al limone fatta in casa per iniziare bene la giornata, provate la nostra ricetta e vedrete che la adorerete anche voi!

Torta Pan di Stelle

La ricetta della Torta pan di stelle è un dolce goloso, semplice e amatissimo da tutti i bambini. Gli ingredienti sono pochi e tutti irresistibili: panna montata, nutella, pan di stelle e cacao amaro. La pan di stelle è una torta fredda che potete servire direttamente nella teglia oppure decorarla con la pasta di zucchero o con la glassa fondente, noi vi consigliamo di fare delle simpatiche stelline che daranno un tocco di allegria alla torta.

Torta Sacher

La ricetta della Sacher fa parte della tradizione austriaca ed è stata inventata da un giovane apprendista pasticcere di soli 16 anni, Franz Sacher, che doveva creare una torta per il principe Von Mitternich Winnesburg. Decise di creare qualcosa di semplice con ingredienti naturali e fece un ottimo lavoro, la sua torta piacque moltissimo a tutti. La ricetta originale è custodita a Vienna e non è mai stata svelata anche se due ristoranti, l’Hotel Imperial e l’Hotel Regina, si danno battaglia per chi produce l’originale Sacher torte.

Torta con nocciole e uvetta

La torta con nocciole e uvetta è un dolce delizioso e molto semplice che potete preparare per la colazione. Questa torta la potete farcire o guarnire con la nutella oppure servirla solo con un leggero strato di zucchero a velo. Se vi è rimasta della frutta secca dalle festività natalizie, ad esempio pistacchi, noci e mandorle potete utilizzarla, l’importante è raggiungere un peso complessivo di 200 grammi.

Torte light per la colazione

Se siete a dieta e non avete intenzione di sgarrare, ecco le migliori torte light per colazione: dalla torta di mele alla morbidissima torta yogurt.

Torta per colazione: 3 ricette light

Banditi i biscotti e la brioche a colazione se si vuole stare attente alla linea. Allora cosa si può mangiare per un primo pasto della giornata equilibrato e light? Vi sveliamo tre ricette di torte dietetiche per preparare un dolce che non contenga grassi e calorie eccessive. Vi stupiranno perché sono leggere, soffici e gustose e, con una fetta, potrete fare una deliziosa colazione accompagnata da una tazza di tè verde, un caffe senza zucchero e un frutto fresco o una spremuta d’arancia.

Torta di mele light

La ricetta della torta di mele light è perfetta se in cucina avete un paio di mele che non sapete come utilizzare. Il grande classico della torta di mele della nonna si trasforma per assumere le forme della sua variante dietetica. Niente burro e niente olio per questa versione light, ma non per questo la dolcezza e il sapore vengono meno, anzi!

Torta allo yogurt

Oggi vi presentiamo la ricetta per preparare una torta allo yogurt leggera e gustosa perfetta per chi ama i dolci, ma tiene anche alla linea e non vuole esagerare con grassi e zuccheri. Per realizzare questa ricetta useremo poche uova e niente burro, al suo posto metteremo solo un po’ di olio. Questa torta sarà profumata e leggera, davvero perfetta da gustare a colazione!