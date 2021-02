A San Valentino prepara una gustosa torta a forma di cuore

San Valentino si avvicina sempre di più. Oltre a pensare a quale look sfoggiare e quale regalo comprare per la propria dolce metà, si comincia già a immaginare il menù del pranzo o della cena della festa degli innamorati.

Qualcuno, con i ristoranti aperti in zona gialla, si concederà un bel pranzo fuori casa. Qualcun altro, invece, opterà per un gustoso menù da asporto. Altri, invece, prepareranno un pranzo o una cena tutta fatta in casa. E quale modo migliore per concludere un pasto se non con una bella fetta di torta, magari al cioccolato?

Se a San Valentino volete dire, in modo goloso, al vostro partner quanto lo amate, perché non realizzare una fantastica torta a forma di cuore, simbolo per eccellenza della giornata degli innamorati.

Ecco quindi la ricetta per una gustosa torta a forma di cuore da realizzare per San Valentino.

Ingredienti

3 uova

Zucchero, 250 gr

1 bustina di vanillina

Yogurt bianco, 125 gr

Olio di semi, 125 ml

Cioccolato fondente, 125 ml

Farina, 250 gr

1 bustina di lievito

Preparazione

Per realizzare la vostra torta a forma di cuore per San Valentino fate sciogliere in un pentolino, a fuoco lento, l’olio di semi e il cioccolato fatto a pezzetti. Una volta che il cioccolato si sarà sciolto, lasciatelo raffreddare.

Mentre il cioccolato si raffredda, in un’altra ciotola unite le uova intere, lo yogurt e lo zucchero, mescolando con una forchetta o una frusta.

Una volta pronto il composto, versate il cioccolato sciolto insieme all’olio e amalgamate il tutto aggiungendo la farina setacciata e la vanillina. Infine, aggiungete anche il lievito e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi.

Prendete la vostra teglia a forma di cuore (se non la avete, potete acquistarla qui), imburratela e versate il composto della vostra torta per San Valentino.

Come ultimo passaggio, mettete la torta a cuocere in forno statico per circa un’ora a 180° gradi.

Una volta che la vostra torta per San Valentino sarà pronta, potrete guarnirla come più desiderate. Con fragole e panna, con marmellata o con cioccolato fuso, magari bianco o fondente.