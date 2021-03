Quale miglior modo per iniziare la giornata se non con una fetta di torta caprese? Soffice, leggera e delicata, la torta caprese al pistacchio di Benedetta Rossi è facile e veloce da realizzare. Preparata con la farina di pistacchio, la variante di Benedetta Rossi è naturalmente senza glutine, quindi adatta anche alle persone celiache, con la raccomandazione di usare soltanto prodotti che riportino la dicitura “gluten free”.

Sapete com’è nata la torta caprese?

Conosciuto come uno dei dolci partenopei per eccellenza, la torta caprese affonda le sue radici in una storia dal sapore leggendario. Si narra che, quando il re di Napoli sposò una principessa austriaca, ella continuasse a chiedere la “Torta Sacher”. Fu così che i cuochi del re, cercando di riprodurre il dolce tanto caro alla principessa, idearono la torta caprese: un un dolce a base di mandorle, cacao, uova, burro e zucchero. Una ricetta straordinaria che nel corso del tempo è stata rivisitata più e più volte, dando vita a celeberrime varianti. Tra le più famose, compare ovviamente quella al limone.

Veloce e facile da preparare: ecco i tempi per realizzarla!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo Cottura: 40 minuti

Pronto in: 50 minuti

Torta caprese al pistacchio: tutto quello che occorre!

5 uova

220 gr di farina di pistacchi

200 gr di zucchero

200 gr di burro

100 gr di fecola di patate

1/2 bustina (8gr) di lievito per dolci

1 bicchierino di rum facoltativo

zucchero a velo

granella di pistacchi

Torta caprese al pistacchio di Benedetta Rossi: come si prepara!

Come primo passaggio, separiamo i tuorli dagli albumi delle 5 uova e montiamo gli albumi a neve. Aggiungiamo lo zucchero ai tuorli, mescoliamo vigorosamente, aiutandoci con la frusta elettrica. Continuando a mescolare, versiamo il burro fuso e, a piacere, un bicchierino di rum. Sempre mescolando con la frusta aggiungiamo gradualmente la fecola di patate, mezza bustina di lievito per dolci e infine la farina di pistacchi, incorporando un po’ alla volta ogni ingrediente.

Uniamo ora gli albumi montati a neve un po’ alla volta, mescolando con movimenti delicati dal basso verso l’alto, in senso orario. Versiamo l’impasto in una teglia rotonda, dopo aver rivestito il fondo con carta forno. Cuociamo la torta in forno ventilato a 170° per circa 40 minuti oppure a 180° per 40 minuti circa.

Una volta cotta la torta, togliamola dallo stampo e decoriamola capovolta, ovvero dalla parte piatta. Aggiungiamo lo zucchero a velo su tutta la superficie della torta e decoriamo a piacere con della granella di pistacchio. E, voilà, la nostra torta caprese al pistacchio è pronta per essere servita in tavola!