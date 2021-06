Inizia l'estate: i tormentoni estivi del 2021 da non perdere

L’estate è ufficialmente iniziata. Oggi, infatti, è il 21 giugno e si celebra il solstizio d’estate. Un momento magico, avvenuto alle 5:31 del mattino, che segna l’inizio della stagione calda, delle giornate al mare, ma anche in riva al lago, a godersi i raggi del sole in bikini o costume intero, tra crema solare, autoabbronzanti e total relax.

Oggi, però, non si celebra solo l’inizio dell’estate, ma anche la Festa della musica. L’evento, che si tiene ogni anno in più di 120 Nazioni, è nato proprio per celebrare l’inizio dell’estate.

Tormentoni 2021: le hit da ballare fino alle 6 del mattino

Quest’anno gli artisti italiani ci stanno regalando una succossa lista di tormentoni estivi. Tra cui ha puntato sull’effetto retrò, come Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, e chi alla collaborazioni consolidate, come Rocco Hunt e Ana Mena, l’estate italiana sarà tutta da ballare, anche se le discoteche per il momento sono ancora chiuse.

Per festeggiare l’inizio della stagione dell’abbronzatura, dei cocktail con l’ombrellino e dei bikini colorati, abbiamo selezionato i tormentoni che, siamo sicure, ballerete per tutta la notte, ma anche tutto il giorno, durante l’estate 2021.

Mille – Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Questa è sicuramente una delle collaborazioni più insolite e inaspettate del 2021. Chi l’avrebbe mai detto che i Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, dopo essersi incontrati sul palco di Sanremo, avrebbero cantanto insieme? Probabilmente nessuno. Eppure eccoli qui con Mille, una summer hit dal gusto retrò che fa subito venir voglia di ballare, tra il glam rock di Achille Lauro e i vestiti sbrillucicanti e super cool dell’Orietta Nazionale.

Pistolero – Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini non ha solo creato un tormentone estivo che ti entra subito in testa, ma ha anche pensato ad un balletto per TikTok che sta già spopolando sulla piattaforma. Pistolero, il suo ultimo singolo, è un continuo ammiccamento al bad guy della situazione, l’uomo vero, il pistolero. Insomma, se stavate cercando una delle queen dell’estate 2021, Elettra è una papabile candidata alla scettro.

Un bacio all’improvviso – Rocco Hunt e Ana Mena

Dopo il grandissimo successo di A un passo dalla luna, tra i brani più ascoltati del 2020, torna una coppia ormai consolidata dei tormentini estivi: Rocco Hunt e Ana Mena. Questa volta, il suo propone Un bacio all’improvviso, una ballata dal gusto reggaeton, trascinante e coinvolgente, di cui è già uscita anche la versione in spagnolo. Sembra quindi che, anche quest’anno, i due siano pronti a diventare il re e la reginetta delle summer hits.

Malibu – Sangiovanni

Sangiovanni non ha vinto Amici, ma sta conquistando tutte le classifiche con il suo album omonimo e la sua hit dell’estate, Malibu. A soli 18 anni il cantante è pronto a prendersi la scena pop italiana e farci ballare e cantare a squarciagola il suo brano che, da diverse settimane, è in testa a tutte le classifiche e passato da qualunque radio.

Melodia Proibita – Irama

Dopo il successo di Crepe, il suo ultimo album, e de La genesi del tuo colore, brano presentato a Sanremo, Irama propone per l’estate un nuovo brano, dal titolo Melodia Proibita. Scritto insieme a Dardust e prodotto da quest’ultimo, con questo nuovo brano il cantante potrebbe riconfermare il titolo di king dell’estate dopo il successo di Mediterranea, brano che nel 2020 ha spopolato sulle spiagge italiane e non solo.

In un’ora – Shade

Se cercate un brano orecchiabile e con delle barre ironiche, troverete la vostra summer hit nel nuovo singolo di Shade, In un’ora. Anche lui punta su TikTok è propone un balletto realizzato ad hoc per la piattaforma, semplice ma divertente. Shade sa come catturare l’attenzione del suo pubblico e, dopo Autostop, lo ritroviamo alle prese con un altro tormentone estivo che, siamo sicure, avrà grande spazio nell’estate italiana.

Makumba – Noemi e Carl Brave

Infine, parliamo di un tormentone anti-tormentoni: Makumba di Noemi e Carl Brave. I due artisti hanno unito le forze per un pezzo che entra subito in testa, fuori dalle dinamiche dei classici tormentoni estivi, ma decisamente perfetto per entrare nelle summer hits 2021. E poi, avete visto il video? Semplimente delizioso.