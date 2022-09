Ricordate Tony Garnett? Piantò moglie e figli per una profuga ucraina, ma...

Non tutte le ciambelle escono col buco, e non tutti gli amori hanno un lieto fine. Avrebbe voluto intuirlo prima, forse, il protagonista di questa storia che sembra uscita da un romanzo d’amore in salsa drammatica: Tony Garnett. Lo ricordate? Poco dopo lo scoppio della guerra tra Mosca e Kiev, nel 2022, questo padre di famiglia inglese lasciò moglie e figli per vivere la sua storia con la profuga ucraina che la sua famiglia aveva ospitato, Sofiia Karkadym, ma per lui sarebbe arrivata una sorpresa così pessima da troncare tutto e far dissolvere la favola come una bolla di sapone…

Finita la storia d’amore tra Tony Garnett la profuga ucraina Sofiia Karkadym

È finita la storia d’amore tra la profuga ucraina Sofiia Karkadym e l’inglese Tony Garnett, l’uomo che per lei, una giovane donna in fuga dalla guerra, aveva piantato in asso la famiglia – moglie e figli -, per vivere un amore da favola che ha fatto il giro delle cronache di mezzo mondo.

Pochi giorni dopo averla ospitata, Tony Garnett si sarebbe accorto di amarla e, ricambiato, avrebbe deciso di partire con lei verso nuovi orizzonti. Peccato che tutto sia sfumato come nella peggiore delle soap: si sono lasciati, anzi, lui l’ha lasciata dopo aver capito che…

Perché Tony Garnett ha lasciato la profuga ucraina per cui aveva mollato la famiglia

L’idillio tra Tony Garnett e Sofiia Karkadym si sarebbe infranto dopo che lui, secondo il Mail online, dopo aver persino scomodato la polizia, l’avrebbe allontanata da casa con questa motivazione: “Lei non sa gestire il suo rapporto con l’alcol e si è lasciata ad andare a gesti vandalici sferrando coltellate a un muro“. E quindi no, non vissero felici e contenti…