Tonno in scatola all’olio di oliva, i migliori 10 per Gambero Rosso: la classifica del 2024

Quando si pensa a un pasto veloce e soprattutto fresco nelle giornate estive, la prima cosa che ci viene in mente è il tonno in scatola. Combinato con insalate, usato come secondo o per i primi piatti, rappresenta un condimento gustoso quando non abbiamo molto tempo per cucinare. E poi è un tipo di alimento che mette d’accordo veramente tutti, dai più grandi ai più piccoli ed è presente nelle dispense di tutte le case.

Ma come si fa a stabilire qual è il tonno migliore in commercio? Ci viene in aiuto Gambero Rosso, che ha stilato una lista delle 10 marche di tonno in scatola migliori del 2024. Sappiamo bene che si tratta di una delle più prestigiose e influenti realtà nel mondo dell’enogastronomia italiana, che – con le sue pubblicazioni editoriali, come guide, riviste e libri l’azienda – è sempre stata in grado di classificare i prodotti top della ristorazione. Non ci resta che scoprire qual è la sua classifica in merito al tonno in scatola.

La classifica di Gambero Rosso

Per stilare questa classifica, gli esperti di Gambero Rosso hanno assaggiato e valutato ben 10 diverse marche, prendendo in considerazione fattori come sapore, consistenza, odore e qualità della materia prima. Partiamo dal decimo posto dove si piazza Mareblu – Tonno all’olio di oliva. Nonostante sia in ultima posizione, offre un profumo delicato di albicocca e nespola, ma pecca in sapidità e intensità di sapore.

Al nono posto invece abbiamo il Nostromo – Tonno pinne gialle all’olio di oliva. Si tratta di un tonno dal colore scuro e dal sapore intenso, con una buona consistenza e una masticabilità gradevole. E scendiamo all’ottavo con Consorcio – Tonno in olio di oliva. Con note di purea di pesca e albicocca, questo tonno ha un profumo molto fruttato che, però, tende a sovrastare il sapore del pesce.

E passiamo al settimo posto con Callipo – Tonno all’olio di oliva. Questo è un prodotto con tonno pinna gialla e offre un aroma fruttato misto a sentori ittici, un’opzione interessante per chi cerca un sapore più complesso. Al sesto posto poi abbiamo Mare Aperto – Tonno, olio di oliva e un pizzico di sale. Si tratta di un tonno ricco di olio, che ammorbidisce la carne del tonno, ma non ne compromette il sapore. Al quinto posto troviamo As do Mar – Tonno trancio intero all’olio di oliva. Con una moderata quantità di olio, questo tonno si distingue per i suoi aromi freschi di mare e frutta. Al quarto posto invece, troviamo Angelo Parodi – Trancio di tonno in olio di oliva. Un prodotto leggero e raffinato, ricco di profumi che ricordano la frutta matura.

E passiamo alla top 3. Al terzo posto si posiziona il Sardelli – Tonno pinna gialla all’olio di oliva. Caratterizzato da una presenza abbondante di olio che non copre il sapore del tonno. La consistenza è ottima e il sapore rimane deciso, ma equilibrato. Al secondo posto troviamo Corsaro – Tonno a pinne gialle all’olio di oliva.

Un tonno delicato ed equilibrato, con un sapore che richiama il mare e un’ottima consistenza. Il basso contenuto salino e l’armonia degli aromi lo rendono un prodotto di alta qualità. E infine, al primo posto il Rio Mare – Tonno all’olio di oliva. Un prodotto iconico, noto per la sua consistenza compatta e il suo colore chiaro. Il sapore è ben bilanciato, con delicate note marine che si fondono perfettamente con l’olio d’oliva.