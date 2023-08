Tonificare il corpo, il nuoto è una mano santa: lo stile migliore per farlo

Desideri ottenere un corpo allenato e in forma? Lo sport migliore è nuoto e cambia tutto in base allo stile scelto.

Uno degli sport che si possono fare comodamente anche in vacanza è il nuoto, soprattutto poiché quando si è al mare dopo essere stati sotto il sole ci si può emergere in acqua per rinfrescarsi.

Per chi invece preferisce l’acqua dolce a quella salata la piscina è l’altro luogo in cui potersi divertire con questo caldo. Ognuno deve seguire il suo ritmo e la sua velocità senza sentire addosso lo stress che si ha quando si seguono dei corsi di nuoto in cui bisogna sostenere delle tempistiche ben precise. In questo caso il nuoto va inteso come puro relax, che però al tempo stesso è in grado di dare una mano al corpo e di mantenerlo tonico anche essendo in vacanza.

Ecco quali sono i benefici dati dal nuoto

Il nuoto innanzitutto aiuta a migliorare la circolazione delle gambe visto che sono una delle parti del corpo maggiormente utilizzate per spostarsi. La pressione che esercita l’acqua sul corpo inoltre consente di avere un effetto drenante come se si trattasse di un massaggio e quindi è ottimo anche per ridurre la cellulite e la detenzione idrica. Eseguire questo sport inoltre aiuta a modellare il corpo nella sua interezza, oltre che all’aumentare il tono muscolare e a migliorare la mobilità di tutte le articolazioni.

Grazie al nuoto inoltre è possibile anche riuscire a bruciare una quantità variabile di calorie in base alla velocità in cui si nuota, a quanta distanza si percorre e allo stile scelto. A proposito di stile, ve ne è uno in particolare che aiuta maggiormente a tonificare il corpo.

Ecco lo stile di nuoto più efficace di tutti

Secondo l’istruttore di nuoto Emiliano Salardi lo stile libero è la scelta migliore per ottenere un fisico allenato e senza compere troppi sforzi. Questo stile può essere praticato da chiunque e non comporta una sollecitazione muscolare eccessiva, ma anzi aiuta ad allungare tutta la muscolatura e permette anche di migliorare la coordinazione braccia – gambe. Come accennato prima, si ha anche un effetto drenante e massaggiante mentre si nuota, anche se le calorie che vengono bruciate con questo stile sono inferiori rispetto a quelle che si potrebbero consumare con il delfino oppure la rana. In ogni caso Emiliano Salardi consiglia di alternare almeno due stili differenti quando si nuota, come per esempio lo stile libero e il dorso, senza scordarsi di fare un riscaldamento pre – workout.