Tommaso Zorzi: “Perché ho litigato con Aurora Ramazzotti”

Sarà la reclusione, sarà stata l’aria del tugurio (dove il web influencer è rinchiuso insieme a Myriam Catania e Massimiliano Morra), ma Tommaso Zorzi, classe 1995 e pargolo di una delle famiglie più ricche d’Italia, ha deciso di confessare alla coinquilina della casa del Grande Fratello i motivi del litigio con la sua migliore amica, nientemeno che Aurora Ramazzotti.

Continua a leggere

Tommaso Zorzi-Aurora Ramazzotti: una coppia rovinata dalla quarantena

La scissione dei due, compagni di banco a scuola, prima, e migliori amici nella vita, poi, è avvenuta in giugno, subito dopo la quarantena. La causa sarebbe stata proprio il lockdown, trascorso per Aurora in compagnia della mamma Michelle Hunziker e il suo compagno Tomaso Trussardi, il fidanzato Goffredo Cerza e la migliore amica Sara Daniele, figlia di Pino a Bergamo.

Continua a leggere

L’ex protagonista di Riccanza avrebbe sofferto la separazione: “Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni”, ha ammesso.

Continua a leggere

“Ammetto le mie colpe”

“Essendo la mia migliore amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”, ha spiegato Zorzi, che ha invece trascorso la quarantena da solo nel suo appartamento milanese, in compagnia della sua bassotta Gilda e dei suoi oltre 900 mila follower.

Il 25enne, rimasto comunque in buoni rapporti con la mamma di lei, Michelle Hunziker, ha poi aggiunto: “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m…a”, ammettendo senza mezzi termini le proprie colpe.

Continua a leggere

Continua a leggere

L’allontanamento sui social

Già durante l’estate erano stati in molti a notare gli indizi sparsi sui profili social dei due, che lasciavano trasparire un raffreddamento dei loro rapporti. Adesso che però l’influencer meneghino è rinchiuso e pronto ad ammettere le sue colpe, magari Aurora deciderà di riprendere le cose dove le hanno lasciate, magari facendo addirittura una apparizione all’interno della casa più spiata d’Italia.