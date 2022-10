Proprio quando pensavi di aver visto tutto, Tom Cruise ha un'idea fuori dal mondo...

Ammettetelo: credete di aver visto il meglio del meglio di Tom Cruise al cinema, e forse di aver visto già tutto. Ma quello che la star di Top Gun e Mission Impossible si appresta a compiere è qualcosa di davvero “fuori dal mondo”. Qualcosa che lo renderà il primo attore in assoluto a…

Tom Cruise sarà il primo attore della storia a…

… fare una camminata nello Spazio durante le riprese di un film! Questa la trovata storica di Tom Cruise che, secondo quanto riportato dal New York Post, avrebbe ormai deciso di superare se stesso (e i confini del pianeta Terra) per arrivare dritto alle stelle e regalare al suo pubblico qualcosa di mai visto prima.

Foto Instagram | @tomcruise

Se il progetto dovesse decollare (e in senso letterale il suo protagonista), Tom Cruise – tra i sex symbol più belli e amati degli anni ’90 e non solo – sarebbe la prima star del cinema mondiale a girare nello Spazio e a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale ISS! La pellicola, la cui genesi affonda le racidi nel periodo immeditatamente precedente all’emergenza Covid, vede la regia di Doug Liman per Universal Pictures.

Pare che l’attore abbia accettato di farsi spedire oltre l’atmosfera terrestre a bordo di un razzo e arrivare sulla Stazione Spaziale, così dal concludere le riprese del film proprio nello Spazio dove sarebbe previsto il finale della pellicola… Non ci resta che attendere!