Tina Cipollari sconvolta, l’annuncio a sorpresa di Kikò Nalli

Kikò Nalli, di recente, ha rilasciato un’intervista per Nuovo Tv. Ha rivelato di essere stato coinvolto in un nuovo progetto. Si tratta di un programma ambizioso, pronto a regalare tante emozioni. Si basa sul suo mestiere di hair style, ma dietro c’è anche molto altro. Ha utilizzato il profilo di Instagram per pubblicizzarlo e farlo conoscere al popolo del web.

Il nome di Kikò viene sempre associato a quello di Tina Cipollari. Sono stati sposati per più di dieci anni e, di conseguenza, è difficile non metterli in relazione.

Svolta inaspettata per Kikò Nalli: le parole dell’ex marito di Tina Cipollari

Kikò Nalli e Tina Cipollari si sono conosciuti a Uomini e Donne, nel 2002. L’hair style aveva provato a partecipare al programma di Maria De Filippi per conquistare la tronista Zahida. La situazione, però, ha preso una piega completamente inaspettata perché c’è stato un netto avvicinamento tra lui e l’opinionista. Dal loro matrimonio, celebrato nel 2005, sono nati tre figli. Dopo tredici anni insieme, hanno deciso di divorziare.

I due, ad oggi, hanno un buon rapporto. Sono riusciti a mettere al primo posto l’amore per i figli e a collaborare. Nonostante ciò, è difficile che Tina non resti sorpresa dalla recente svolta. Il suo ex marito, infatti, ha annunciato la nascita di un progetto irriverente.

Come riportato da Nuovo Tv, ha dato vita a un programma chiamato Live Advisor. Lo scopo è quello di verificare le recensioni ricevute dai diversi saloni, cercando di capire quali corrispondono alla realtà e quali no: “Concludo ogni puntata con un’intervista in cui i parrucchieri devono motivare le recensioni negative che hanno ricevuto“.

I primi tre episodi sono già disponibili su Amazon Prime Video. I restanti, invece, verranno caricati durante il periodo invernale. Kikò ha deciso di prendere le distanze dal trash. La serie gli sta permettendo di vestire i panni di conduttore e di vivere un’esperienza completamente diversa rispetto a quelle vissute in passato.

Ha a cuore il suo lavoro e, durante l’intervista, ha lanciato anche una frecciatina alla popolarità scaturita dai social network: “Ai miei allievi insegno a coltivare la loro passione, invitandoli a cercare di diventare famosi nel proprio salone, non certo nel mondo dei social“.

Tina Cipollari non si è ancora esposta sulla questione. È impossibile prevedere una sua reazione. Probabilmente, supporterà l’ex marito in questa avventura. Per averne la certezza, però, bisognerà attendere eventuali dichiarazioni. Intanto, si sta preparando per la messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne.