Ti do 3 indizi: riesci ad indovinare chi è la cantante misteriosa?

A quale famosissima cantante appartiene la sagoma nella foto? Rifletti bene sui 3 indizi che ti daremo e trova la risposta!

Il quiz che ti proponiamo oggi vuole mettere alla prova più di una tua capacità. Non si tratta infatti solamente di un test visivo in cui verificare quanto acuto è il tuo spirito di osservazione, ma di un quesito che richiede anche una certa conoscenza del personaggio da identificare. Attraverso 3 indizi dovrai risalire all’artista che si nasconde dietro la sagoma in foto il cui sfondo, come vedi, è il celebre teatro Ariston del Festival di Sanremo.

In effetti, quel palco per lei è una seconda casa: è lì che è cominciata la sua sfavillante carriera ed è lì che ha regalato tante emozioni al pubblico in questi anni. Come ogni indovinello che si rispetti, gli indizi che ti daremo non vanno presi in senso letterale, ma come delle metafore il cui significato porta a scoprire l’identità della misteriosa artista.

Osserva la sagoma e rifletti sugli indizi: chi è la cantante nascosta?

Prima di lanciarti nel dare una risposta, abbiamo tre tracce da seguire: 1) Si è sentita sola; 2) Per lei il cielo è celeste; 3) Ama la carta. A prima vista potrebbero apparire frasi molto generiche, eppure ti assicuriamo che in esse ci sono informazioni importantissime per scoprire l’identità dell’artista in questione.

Per esempio, una frase come “Si è sentita sola” potrebbe indubbiamente appartenere a chiunque, ma il bello sta proprio lì: evidentemente, nel suo caso quel concetto è particolarmente significativo come del resto gli altri due. Perché per lei il cielo è celeste? E per quale dovrebbe amare in modo speciale la carta?

Perché si tratta di Laura Pausini, ovvio! La star nata a Faenza e cresciuta a Solarolo è proprio colei che si nasconde dietro l’enigmatica sagoma: diventata celebre in tutto il mondo a partire dagli anni ’90, deve soprattutto a Sanremo la grande occasione che le ha cambiato la vita.

A proposito degli indizi, “Si è sentita sola” fa proprio riferimento alla sua canzone La solitudine, con la quale partecipò alla kermesse condotta da Pippo Baudo nel 1993, vincendo nella categoria Novità e che a distanza di 30 anni è ancora conosciutissima.

Riguardo al secondo indizio, “Per lei il cielo è celeste”, indica invece il suo brano intitolato Celeste, appunto, uscito circa un mese dopo l’annuncio della sua prima gravidanza. Mentre “Ama la carta” è chiaramente collegato al fatto che il cognome di suo marito Paolo è proprio Carta. Se ti è piaciuto questo quiz, qui ne abbiamo tanti altri per te: buon divertimento!