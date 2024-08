Ti basteranno solo questi jeans di tendenza per essere alla moda tutto l’inverno: immancabili nel tuo armadio

Il capo che non deve assolutamente mancare nel tuo armadio per la prossima stagione autunno inverno: controlla subito se devi rimediare!

L’estate sta per giungere alla fine ed è il momento di pensare a che cosa indossare quando inizia a fare freddo e vogliamo coprirci. Si perché non c’è nulla di male se in estate portiamo solo vestiti svolazzanti mentre in inverno solo pantaloni!

Noi oggi ti vogliamo far scoprire un pantalone che andrà in super tendenza. Se non fa parte del tuo armadio è giunto il momento di rimediare. In che modo? Approfitta ci sono ancora i saldi! Quindi andiamo a vedere che cosa andrà nei prossimi mesi.

Pantalone perfetto per l’inverno? Lui è obbligatorio!

Questo pantalone lo vedremo a praticamente tutte le donne perché è il vero protagonista della prossima stagione autunno inverno. Una pantalone in denim ma di un colore che non ti aspetti assolutamente. Si perché oltre ai colori che conosciamo, ovvero il classico blue denim troviamo qualcosa di particolare.

Parliamo dei jeans beige! Si hai letto benissimo! Un grandissimo e graditissimo ritorno dal 2019. Potremmo vederlo anche nei cappotti oppure nei vestiti, insomma ci sarà una vera e propria invasione di beige e tu sei pronta? Sembra strano vedere un colore chiaro in inverno cedere il passo al nero ma sarà molto interessante.

Sono poi una alternativa perfetta al bianco perché chiaro ma senza accentuale le nostre curve. Ci dona anche una immagine armoniosa se vogliamo camuffare qualche piccolo difetto su fianchi e gambe. Non servirà spendere chissà quale cifra perché tutte le catene lo avranno.

Di beige poi ci sono davvero tantissime sfumature dal quale scegliere quella che ci dona maggiormente. Anche per il prezzo, come accennato in precedenza, troviamo tantissime fasce, da quelle alte a qualcosa di super economico. Questi jeans saranno la vera e unica alternativa al denim se non vuoi i classici colori, quindi è giunto il momento di controllare bene il tuo armadio.

Potrai creare look super street ma anche alla moda e glamour. Un abbinamento top? Il rosso fuoco o bordeaux. Tutti ti faranno i complimenti per questa non solita ma perfetta. Quindi adesso spetta solamente a te. Se sei fortunati hai ancora qualcosa nell’armadio degli anni passati ma non è detto che ci sia proprio lui.

Quindi se le vacanze sono finite da tempo, oppure devono ancora iniziare, è giunto il momento di fare un giro per negozi e trovare prima delle altre il nostro capo must have per la prossima stagione. Noi di Pourfemme ti abbiamo avvisato!