The Witcher: tutto quello che non sai sulla nuova stagione

The Witcher arriva alla terza stagione, ma cosa vedremo e quali sono le succose anticipazioni sulla serie Netflix? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul prossimo capitolo…

The Witcher: le anticipazioni sulla terza stagione

È tra i titoli di punta di Netflix e appare ormai chiaro che The Witcher e la sua terza stagione siano sempre più vicini a sbarcare sulla piattaforma per un nuovo capitolo di intrighi e avventure!

Al momento non è chiaro quale sia la data prevista per l’uscita, ma i lavori per la nuova stagione della serie, basata sui romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski, sono in fermento.

La conferma era arrivata nel dicembre 2021 e ora emergono alcune chicche che fanno da antipasto a ciò che gli appassionati vedranno sul piccolo schermo.

Cosa ci aspettiamo dalla trama? Sicuramente è basata su uno dei romanzi chiave della “Saga di Geralt di Rivia”, Il tempo della guerra, firmata dall’autore polacco Andrzej Sapkowski.

The Witcher Blood origin: ecco cosa vedremo

Tra le anticipazioni sui capitoli collaterali alla celebre serie – videogiochi compresi – anche quelle che riguardano ciò che vedremo prima dell’uscita di The Witcher 3.

Stiamo parlando del prequel in 6 episodi intitolato The witcher: Blood origin, una miniserie dal marcato sapore fantasy (of course!) che traghetterà gli spettatori negli eventi poi porteranno alla “Congiunzione delle Sfere”. Dal primo prototipo di witcher in poi, insomma, c’è parecchia carne al fuoco tutta da gustare…