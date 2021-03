The Weeknd sta boicottando i Grammy: ecco perché

Domenica 14 marzo si terranno i 63esimi Grammy Awards, gli Oscar della musica. Un evento internazionale molto atteso al quale prenderanno parte moltissime star come Taylor Swift, Dua Lipa e i BTS, la boy band coreana da milioni di fan. Ma non passerà inosservata l’assenza di nomi altrettanto top della musica, come per esempio The Weeknd.

Il cantante canadese, la cui canzone Blinding Lights è stata la più ascoltata su Spotify del 2020, è ormai il nome di punta dell’R&B contemporaneo (oltre che ex fidanzato di Bella Hadid e Selena Gomez): nonostante tutto questo, è stato escluso dalle nomination. Questo lo ha portato ad esprimersi molto duramente contro l’organizzazione del premio.

Le accuse che muove sono in merito alla presenza di comitati segreti nonché di una burocrazia troppo complessa: un struttura corrotta che indirizzerebbe la scelta degli artisti candidati in maniera del tutto arbitraria e non basandosi sulle effettuale successo di dischi ed artisti.

Alla luce di ciò, The Weeknd ha dichiarato che non parteciperà mai più ai Grammy e che ha espressamente vietato alla sua casa discografica, da qui in futuro, di associare in qualsiasi modo il suo nome ai premi. Infatti, quest’anno erano in corso delle trattative per farlo comunque esibire durante la cerimonia, ma ovviamente il suo rifiuto è stato netto, sentendosi un ospite non gradito.

Collaboratively planning a performance for weeks to not being invited? In my opinion zero nominations = you’re not invited! — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Zayn come The Weeknd contro i Grammy

Protagonista dell’esibizione durante l’intervallo del Super Bowl lo scorso 7 febbraio, The Weeknd è uno degli artisti più importanti della scena musicale di oggi. Le sue parole, dunque, hanno un grande peso nonché la capacità di influenzare anche altri artisti.

Infatti, si è già levata un’altra voce fuori dal coro contro di Grammy e si tratta del cantante Zayn, ex One Direction è fidanzato di Gigi Hadid, a sua volta molto contrariato per le mancate nomination. Anche lui tramite Twitter, ha espresso la sua rabbia nonché la sua opinione in merito a un premio basato esclusivamente sulla capacità di fare pubbliche relazioni da parte degli artisti e non sul merito.

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary. — zayn (@zaynmalik) March 9, 2021

Anche secondo la cantante Halsey il comitato organizzativo non lavora basandosi esclusivamente sulla musica, ma in base anche ad altri interessi, non specificati.