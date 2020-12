Non è mai tardi per esprimere il proprio talento e la propria passione per la musica. E’ questo il potente messaggio veicolato dal nuovo talent show condotto da Antonella Clerici, in onda su Rai1. “The Voice Senior” è, infatti, la variante over 60 del talent che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Con grandi novità e una giuria d’eccezione, lo show ha fatto il suo ingresso nelle case degli italiani, venerdì scorso su Rai1, riscuotendo grande successo con 4 milioni 483mila spettatori e il 19.77% di share.

Il potere della musica

A tenere le redini del programma c’è Antonella Clerici, uno dei volti più amati della rete. Insieme a lei i coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e la figlia Jasmine, infine Clementino. Una giuria perfetta che ha immediatamente conquistato gli spettatori di Rai1. I concorrenti, rigorosamente over 60, non sono da meno: raccontano la propria storia dietro le quinte e sul palco si scatenano con l’energia e l’ardore che di solito si attribuiscono ai giovani. Un piccolo miracolo reso possibile dal potere della musica, davanti a cui le barriere generazionali cadono e a tutti è data la possibilità di esprimere il proprio talento.

Leggi anche A Natale regalale un cofanetto! Ecco i più belli da acquistare online

Il primo talent show dedicato agli over 60

Dopo i saluti iniziali, Antonella Clerici ha infatti voluto sottolineare quanto, in un periodo così difficile, sia importante dedicare un talent agli over 60, che sono la categoria maggiormente colpita dal Covid. Dopo la premessa della conduttrice, si sono aperte le danze nel segno dell’allegria con Giancarlo Cajani, che ha gestito per 40 anni un villaggio turistico e che ora torna sul palcoscenico con “Uno su mille ce la fa” di Gianni Morandi, conquistando la giuria. I talenti si susseguono, uno dietro l’altro, e tutti hanno l’aria di divertirsi, indipendentemente dal risultato: una vera e propria ventata di musica e allegria.

Censurata la scena con Elettra Lamborghini

Tuttavia, anche per “The Voice Senior”, non sono mancate le polemiche. A far discutere in questi giorni è soprattutto la notizia di una scena censurata dal programma. Infatti, la prima puntata del nuovo talent show aveva previsto la partecipazione di Elettra Lamborghini, per un momento di puro twerking con la concorrente Viviana Stucchi. La scena è stata però tagliata, forse una scelta di cautela dopo le polemiche sul tutorial sessista di Detto Fatto, oppure un escamotage per chiudere la messa in onda entro mezzanotte. Pare che a deciderne la cancellazione sia stato l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, capitato casualmente negli uffici del direttore di Rai1 che stava visionando la puntata in diretta.