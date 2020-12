Con Nicole Kidman e Hugh Grant, sta per arrivare sul piccolo schermo una delle miniserie tv più attese del 2020. Stiamo parlando di “The undoing – Le verità non dette“, la serie tv firmata HBO che ha letteralmente conquistato i telespettatori americani e britannici, con numeri da record, che fanno invidia persino a “Il trono di spade“. La serie, in arrivo il prossimo 8 gennaio su Sky, è ispirata al romanzo “You Should Have Known” di Jean Hanff Korelitz, un grande caso letterario del 2014, la cui traduzione uscirà in Italia a dicembre con la casa editrice PIEMME.

Di cosa parla

Ambientata nel quartiere esclusivo di Upper East Side di Manhattan, “The undoing” ci trasporta in un avvincente family drama con atmosfere da thriller psicologico. Nata dalla penna di David E. Kelly, autore di “Ally McBeal” e “Big Little Lies”, la miniserie con Hugh Grant e Nicole Kidman racconta le vicende di una terapista newyorkese di successo, Grace Fraser, e di suo marito Jonathan Fraser, stimato oncologo della Grande Mela. La coppia vive la vita che ha sempre sognato, fino a quando un efferato omicidio sconvolge, per sempre, il loro destino, facendo emergere con violenza le “verità non dette“.

Un cast stellare

La serie vanta un cast stellare, in cui, al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant, spiccano Donald Sutherland, tra i personaggi più importanti della saga di “Hunger Games”, Édgar Ramírez, il Gianni Versace di “American Crime Story”. Ma anche il giovanissimo attore britannico Noah Jupe e l’attrice italiana Matilda De Angelis, nota al pubblico italiano per il telefilm “Tutto può succedere” su Rai1, che vestirà i panni della misteriosa Elena Alves, una giovane artista madre di due figli.

Quando esce

Dopo il successo in Stati Uniti e Regno Unito, “The undoing” sbarcherà l’8 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Da questa data in avanti, tutti gli episodi saranno disponibili On Demand su Sky e in streaming su NOW TV a partire dalle ore 6.