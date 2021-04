Se anche voi avete passato la vostra adolescenza aspettando gli episodi di The O.C., tenetevi pronti, perché sta per arrivare un podcast interamente dedicato alle serie tv cult degli anni Duemila. Le voci protagoniste del podcast saranno quelle di Rachel Bilson, l’attrice che ha interpretato Summer, e Melinda Clarke, la Julie Cooper della serie tv.

L’indizio che aveva scatenato i fan: addio reboot, benvenuto podcast!

L’annuncio ufficiale è arrivato dopo mesi di indizi e segnali disseminati qua e là dalle attrici nei loro post di Instagram. L’ultimo risale a un mese fa, quando Rachel Bilson aveva postato uno scatto insieme alla collega, con una misteriosa scritta che recitava “Wait for it…” e con tanto di hashtag #eternalsummer. I fan, che si aspettavano un vero e proprio reboot della serie, dovranno dunque accontentarsi del podcast. Ma di cosa parlerà esattamente?

Ma di cosa parlerà il podcast? Il trailer svela alcuni dettagli!

Nel trailer che annuncia l’imminente uscita del podcast, Rachel Bilson e Melinda Clarke svelano alcuni dettagli del progetto e invitano i fan a seguirle in questo viaggio a ritroso nel tempo. Ma, prima di mettere le cuffie, “indossate la vostra tuta Juicy Couture e sedetevi a bordo piscina mentre ascoltate il podcast-rewatch di The O.C.“, raccomandano le due attrici.

Dal 27 aprile, “ogni settimana vi riporteremo indietro a determinati episodi della serie, condivideremo scoop dei dietro le quinte e intervisteremo ospiti che facevano parte della famiglia di The O.C.“. Ma non è finita qui: sembra infatti che anche i fan avranno un ruolo fondamentale all’interno del podcast, che uscirà con cadenza settimanale ogni martedì. “Gioite, fan! Rachel e Melinda potrebbero invitare anche voi a unirvi a questa succosa esperienza“, svelano le attrici nel trailer del podcast.

Aneddoti e dettagli, un viaggio dietro le quinte della serie tv

Il titolo del podcast sarà “Welcome to the O.C., Bitches!“, in riferimento all’iconica battuta che Luke rivolge a Ryan nel primo episodio della serie tv. Nel corso degli episodi, Rachel e Melinda faranno un vero e proprio rewatch di alcune puntante, probabilmente le più iconiche, dal primo bacio tra Seth e Summer fino alla tragica morte di Marissa Cooper. Insomma, un vero e proprio viaggio dietro le quinte di una delle serie tv più amate dagli adolescenti degli anni Duemila. A commentare gli episodi con aneddoti e dettagli nascosti ci saranno anche moltissimi ospiti, tra cui ex colleghi, autori e musicisti legati al mondo di The O.C.