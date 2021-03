Nostalgici degli anni Duemila, siete pronti per la notizia del 2021? Sta forse per arrivare sui nostri schermi il reboot delle celeberrima serie tv The O.C., il teen drama creato da Josh Schwartz e andato in onda dal 2003 al 2007, per un totale di quattro stagioni. Non è la prima volta che si parla di un reboot di The O.C., ma nel corso degli ultimi dieci anni l’idea era sempre fuori discussione, dal momento che Ben McKenzie (Ryan) e Willa Holland (la sorella di Marissa) hanno avuto ruoli regolari in serie tv e spettacoli in giro per gli Stati Uniti d’America. E, senza Ryan, la serie tv non può funzionare, come ha ribadito in diverse occasioni anche lo showrunner Josh Schwartz.

The O.C., di cosa parla il teen drama cult degli anni Duemila!

Per chi non avesse mai avuto il piacere di imbattersi in una delle serie cult dedicate al pubblico più giovane, ecco in breve la trama. La serie tv segue le vicende di Ryan Atwood (Ben McKenzie), un adolescente tormentato e con un passato difficile, che viene adottato da una ricca famiglia di Orange County. Inizia così una nuova vita per Ryan che si trova a fare i conti con un mondo completamente diverso da quello in cui è cresciuto. Nel corso della serie, Ryan e il fratello adottivo Seth intrecciano relazioni con la vicina di casa, Marissa Cooper, la cotta d’infanzia di Seth, Summer Roberts, e infine l’ambiziosa Taylor Townsend.

Che cosa vedremo (forse) nel reboot? Al via le ipotesi!

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già in cantiere la stesura della sceneggiatura, ma è ancora presto per dirlo con certezza. Quello che possiamo presumere al momento è che vedremo di nuovo sullo schermo i grandi protagonisti della serie tv, ma questa volta nei panni di genitori. Uno degli scenari più probabili vede Seth e Summer più o meno felicemente sposati a Newport, probabilmente genitori di due o tre figli. Da qui, partono mille possibilità di trama, ma è ancora difficile fare ulteriori previsioni, dal momento che niente di ufficiale è stato annunciato! Non potrà mancare nemmeno Ryan, così come Sandy e Kirsten, probabilmente alle prese con la figlia adolescente, nata nell’ultima stagione.

Leggi anche: Gossip Girl, i protagonisti del reboot e le differenze con l’originale

Rachel Bilson, lo scatto e gli indizi!

Possiamo dunque partire con il countdown? Forse è troppo presto, ma alcuni indizi nel profilo Instagram di Rachel Bilson, l’attrice che ha interpretato Summer, fanno ben sperare. Recentemente l’attrice ha postato uno scatto insieme alla collega Melinda Clarke, Julie Cooper nella serie tv, con una misteriosa didascalia che recita “Wait for it…” e con tanto di hashtag #eternalsummer. Che sia arrivato davvero il momento? Non ci resta che attendere!