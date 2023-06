Test, trova l’intruso: scegli una delle princippe Disney

Riuscite a capire chi è l’intruso? Nell’immagine che vi abbiamo mostrato ci sono tre principesse Disney: quale si differenzia della altre?

I celebri e amatissimi protagonisti delle avventure Disney sono tra i personaggi che ci hanno accompagnato durante l’infanzia. Le loro storie coinvolgenti, ricche di passione e di insegnamenti, sono ancora vivide nei ricordi di ognuno di noi. Oggi vi proponiamo un test che vi richiedere di usare la logica per arrivare alla soluzione. Nell’immagine che vi abbiamo mostrato c’è un intruso, o meglio un’intrusa.

Quale principessa si differenzia dalle altre e per quale motivo? Riuscirete a capirlo? Di sicuro la risposta non è semplice come si potrebbe pensare. E non tanto perché potremmo aver bisogno di una “rinfrescata” sulle protagoniste in questione di cui magari non ricordiamo bene ogni dettaglio. Proveremo a darvi una mano con qualche piccolo indizio.

Principesse Disney, quale tra queste ha qualcosa di “diverso” dalle altre? Scopri l’intruso

Nell’immagine che vi abbiamo mostrato ci sono Ariel de “La Sirenetta”, Rapunzel de “L’intreccio della torre” e Belle de “La bella e la bestia”. E fin qui di sicuro tutti ricordiamo, bene o male, le loro avventure. Complice anche i nostri bimbi che ci avranno chiesto di rivedere insieme a loro questi capolavori amatissimi.

Ma cosa rende una di queste principesse differente dalle altre due? Il consiglio che vi diamo è di non fossilizzarvi troppo sulla storia in sé o sui personaggi che ne fanno parte. La risposta che state cercando potrebbe non riguardare uno di questi dettagli.

Come ben sapranno gli appassionati, la splendida e celebre Emma Watson ha rivestito i panni di “Belle” nel live action del 2017. Sorprendendo tutti anche grazie alle sue incredibili doti canore. Così come la talentuosa Halle Bailey ha interpretato Ariel, la più celebre tra le figlie di Tritone proprio nel film uscito quest’anno: non si parla d’altro!

Con queste precisazioni che vi abbiamo appena fatto, siete riusciti a intuire dove vogliamo arrivare? Ebbene, andiamo a svelare il mistero: l’intrusa del nostro test è la dolce Rapunzel. Il motivo? Tra le tre principesse che vi abbiamo proposto è, al momento, l’unica per la quale non è stato realizzato un live-action, ovvero un film con attori in carne ed ossa. Complimenti a chi ha trovato la soluzione da solo, mentre a chi non ci è riuscito vogliamo dire di non prendersela: non era certo un test semplice da risolvere!