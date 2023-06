Test: cosa pensano di te i tuoi amici? Scegli un’immagine per scoprire tutto

Sei curioso di scoprire che opinione hanno di te i tuoi amici? Grazie a questo test è possibile: tutto ciò che devi fare è scegliere un’immagine.

Non sempre le persone dicono veramente quello che pensano: fare buon viso a cattivo gioco è molto più facile di quanto si pensi. Per scoprire se i tuoi amici sono davvero sinceri per quanto riguarda l’opinione che hanno di te, ti basterà eseguire questo test.

Dovrai solamente scegliere uno dei toast tra i tre proposti: quello che più ti ispira e che mangeresti davvero ti darà la risposta. Precisiamo che non si tratta di una prova basata su evidenze scientifiche. È stata realizzata per puro divertimento.

Quale toast mangeresti?

Se il toast che ha più ti ispira è quello nella prima immagine, di sicuro l’ambizione non ti manca. Il tuo è un carattere molto forte e proprio per questo non esiste un singolo ostacolo che ti possa intimidire o spaventare. Gli altri ti vedono come un leader, come la persona a cui fare riferimento quando hanno bisogno.

Al tempo stesso però pensano che tu sia un po’ troppo solitario e che non accogli con facilità i consigli che ti rivolgono. Se riuscissi ad ascoltare anche pareri altrui potresti maturare maggiormente.

Stai scelto invece il secondo toast allora sei una persona molto legata alle tradizioni, anche se apprezzi sperimentare nuove esperienze di tanto in tanto. Chi ti conosce apprezza molto la tua personalità e il tuo modo di vivere: nutrono in te una grande stima e pensano che un amico così sia impossibile da trovare una seconda volta.

Questo è dato dal tuo carattere particolarmente flessibile e incline ad ascoltare e consigliare gli altri, con consigli effettivamente di valore e utile a livello pratico. Non hai bisogno di ottenere qualcosa in cambio, poiché il tuo buon cuore dipende dalla tua generosità e non da un tentativo di far sentire in debito gli altri.

Se infine hai scelto l’ultimo toast i tuoi gusti allora probabilmente sono diversi da quelli della maggior parte della gente: sei e ti senti unico, vuoi essere notato dagli altri per le tue diversità E ti piace apparire.

Purtroppo queste tue caratteristiche fanno sì che gli altri ti vedano solo come una persona divertente e non come qualcuno da stimare profondamente a livello umano. Oltre a mettere in evidenza il tuo aspetto esteriore, potresti provare a puntare anche su quello che hai dentro per far sì che cambino idea.