Cosa sappiamo del “terzo incomodo” tra Ilary Blasi e Bastian

“Prima di lei c’ero io“. Suona così la rivelazione del “terzo incomodo” tra Ilary Blasi e la nuova fiamma, Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui avrebbe ritrovato il sorriso e l’amore dopo la disfatta delle sue nozze con Francesco Totti. Ma mentre l’ex marito va a convivere con la compagna Noemi Bocchi, qualcosa per la showgirl inizia a prendere la piega sbagliata (forse): spunta una donna che dice di aver avuto una storia con il nuovo fidanzato e…

Cosa sappiamo del “terzo incomodo” tra Ilary e Bastian

Foto Instagram | @chimagazineit – Ilary Blasi e Bastian, foto del bacio in copertina su Chi

A lanciare lo scoop delle rivelazioni di Claudia Aquino è Novella 2000, che raccoglie nel nuovo numero alcune dichiarazioni al veleno della 24enne. La modella sostiene di aver avuto una relazione con Bastian Muller, compagno attuale di Ilary Blasi, e che prima della showgirl c’era lei.

Ma non solo: stando a quanto rilanciato sul gossip del momento, la giovane sosterrebbe che il tipo di donna che piacerebbe al bell’imprenditore tedesco sarebbe decisamente più giovane della showgirl. Insomma, fioccano stoccate da ogni parte sull’alba del nuovo amore di Ilary Blasi.

Al momento, sulle parole della Aquino non sono emerse repliche dei diretti interessati, ma c’è già chi fiuta una crisi dietro le immagini di un nuovo romanticissimo amore per la showgirl.

Nel frattempo, tutto sembra andare a gonfie vele tra l’ex marito Francesco Totti e la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, ormai immersi nella cornice di una dolce convivenza con tanto di casa super chic e addobbi natalizi al seguito…

Secondo le dichiarazioni della presunta ex di Bastian, l’uomo avrebbe assunto un “comportamento strano” durante la loro storia. La ragazza ha spiegato di aver conosciuto l’imprenditore in un albergo a Francoforte, in Germania, e che lui si sarebbe avvicinato a lei “chiedendo il numero di telefono per un suo amico”.

“Poi però, guardandomi bene, si è reso conto che gli piacevo e, dunque, il numero l’ha tenuto per sé“. Tra Bastian e Claudia Aquino la frequentazione sarebbe andata avanti per circa due mesi, e la 24enne non capisce cosa sia successo e come abbia fatto a entrare in contatto con Ilary Blasi: “Lui mi diceva sempre che io sono una donna davvero top, che ho una presenza ‘troppo fi*a’. Ogni volta che entrava con me in qualche bar, vedeva come ci guardavano e questo gli piaceva, credo”.