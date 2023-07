Terrazza o balcone pieni di sole: con queste piante diventano uno spettacolo

Vuoi riempire il tuo balcone ma non sai che decorazione scegliere? Questa pianta lo renderà davvero gradevole.

Le piante sono un’ottima soluzione per portare un po’ di gioia di vitalità nella propria abitazione.

Riuscire a trovare una pianta o dei fiori adatti per la propria casa e che possano stare bene anche sotto il caldo può risultare difficile per via di tutte le specie che esistono. Ma ve ne sono alcune che sono perfette sia per gli appartamenti, sia per l’esterno e che porteranno un tocco di colore e di freschezza che farà innamorare chiunque.

Ecco le piante dell’estate: soluzioni tra quali scegliere

Per scegliere una pianta ci si può basare su quelle che sono già presenti in casa in modo da abbinarle o da scegliere una specie abbastanza simile, oppure si può puntare su qualcosa di innovativo e più particolare. Per esempio i cactus sono perfetti come soprammobili se messi in dei piccoli vasetti colorati e richiedono davvero poche cure e attenzioni, visto che bisogna dare loro da bere solo una volta ogni 15 o 20 giorni. Anche la monastera può essere un’ottima soluzione per via della colorazione verde intensa delle sue foglie. Anch’essa non richiede una cura quotidiana e basta annaffiarla ogni settimana.

Una delle piante più belle però da mettere su una terrazza è senz’altro il fiore di loto, davvero grazioso e delicato.

Ecco cosa bisogna sapere sui fiori di loto

Se si vuole acquistare un fiore di loto, l’ideale è prenderlo in primavera in modo tale da poterlo vedere sbocciare verso la fine dell’estate. Per prendersene cura basterà metterlo in una bacinella abbastanza grande con del terriccio argilloso e bisognerà cambiare l’acqua una volta alla settimana. Questa pianta ha bisogno di una grande quantità di sole, per cui proprio una terrazza o un balcone che sono esposti ai raggi UV sono l’ideale. Nel caso in cui l’esposizione sia continua è meglio trovare un angolo in cui il fiore di loto possa ricevere meno luce durante le ore più cade della giornata per evitare che venga bruciato.

Nel caso in cui si abbia poco spazio a disposizione, si possano acquistare delle varianti nane di fiori di loto che dovranno essere messe dei piccoli contenitori riempiti di torba scura e poi di acqua tiepida. In questo caso bisognerà utilizzare dei concimi specifici per piante acquatiche. In ogni caso si otterrà una pianta bellissima, colorata che è in grado di infondere una sensazione di serenità e di tranquillità.