Tenetevi pronte: cosa abbiamo scoperto sulla stagione 2 di Mercoledì

Il top tra le serie pià cercate del 2022 può essere a buon diritto sintetizzato in una parola: Mercoledì. Una produzione che è riuscita a surclassare l’egemonia di Stranger Things e che ora, udite udite, si appresterebbe a vedere l’alba di una seconda stagione! Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulla serie del genio di Tim Burton con protagonista Jenna Ortega…

Mercoledì 2: le anticipazioni data di uscita, trama e cast

Foto Instagram | @netflix – Jenna Ortega in Mercoledi

È ufficiale: per la serie Mercoledì di Tim Burton ci sarà assolutamente una stagione 2! La conferma è arrivata poche ore fa da Netflix, la piattaforma che ha lanciato il primo capitolo e che, via Twitter, ha pubblicato un breve video per rassicurare i fan! Sì, rivedremo molto presto in tv le avventure della figlia più irriverente della famiglia Addams (interpretata da Jenna Ortega, regina indiscussa anche ai Golden Globes), ma quando?

Al momento non ci sono indicazioni certe sulla data di uscita della seconda stagione della serie, ma probabilmente, nonostante sia già indicata tra le serie tv pià attese, quello in corso non sarebbe esattamente l’anno giusto. I nuovi episodi potrebbero sbarcare sulla celebre piattaforma di streaming all’alba del 2024, ma aspettiamo conferme ufficiali.

Tra le anticipazioni delle ultime ore, possiamo anche dirvi che la trama è ancora tutto da svelare, anche se qualche indizio alla fine della prima stagione ha già scatenato la caccia a ciò che succederà nel capitolo 2 del titolo!

E il cast? Purtroppo anche su questo non c’è alcuna “soffiata” in grado di dirci chi tornerà sul set nel secondo capitolo di Mercoledì, ma sicuramente potremmo parlare per ore di innumerevoli ipotesi vedendo la lista dei protagonisti che hanno contribuito a dar vita al grandioso successo della prima stagione:

Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì Addams

Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia Addams

nel ruolo di Addams Luis Guzman nel ruolo di Gomez Addams

nel ruolo di Addams Isaac Ordonez nel ruolo di Pugsley Addams

nel ruolo di Addams Fred Armisen nel ruolo dello zio Fester

nel ruolo dello George Burcea nel ruolo di Lurch

nel ruolo di Victor Dorobantu nel ruolo di Mano

nel ruolo di Gwendoline Christie nel ruolo della preside Larissa Weems

Jamie McShane nel ruolo dello sceriffo Galpin

Percy Hynes White nel ruolo di Xavier Thorpe

Hunter Doohan nel ruolo di Tyler Galpin

Emma Myers nel ruolo di Enid Sinclair

E voi chi vorreste rivedere in scena?