Tenersi in forma, è questo lo sport che aiuta di più: va a stimolare il metabolismo

Che l’attività sportiva serva a tenersi in forma è risaputo ma ecco lo sport che aiuta di più e va a stimolare il metabolismo.

Stimolare il metabolismo è fondamentale per tenersi in forma. Non basta una corretta alimentazione per accelerare il metabolismo e, banalmente, bruciare di più. È necessario anche fare attività fisica e tenersi in movimento. Il metabolismo infatti è l’insieme dei processi biochimici ed energetici che si svolgono all’interno dell’organismo. Queste reazioni servono per elaborare l’energia racchiusa negli alimenti, per poi destinarla al soddisfacimento delle richieste energetiche e strutturali delle cellule.

Ecco che il metabolismo è fondamentale per l’organismo e, se veloce, permette di tenersi in forma. Tanti sono gli sport che servono per accelerare il metabolismo ma ce n’è uno in particolare che aiuta di più: l’acquagym con i pesi. Tante persone, complice l’estate, hanno cominciato a praticare questo sport per godere del fresco della piscina, perdere qualche kg di troppo e tonificarsi. Un plus rispetto al solito acquagym è usare i i pesi. Questo è uno sport assolutamente da provare perché stimola il metabolismo più di altri sport.

Acquagym con i pesi, lo sport che aiuta a tenersi in forma stimolando il metabolismo

Fare attività fisica 4 volte alla settimana è fondamentale per tenersi in forma. Simone Torini, biologo nutrizionista e personal trainer presso il Virgin Active Corso Como di Milano, chiarisce che per “metabolismo basale si intendono le energie, misurate sotto forma di calorie, impiegate dall’organismo per mantenere le sue funzioni vitali a riposo”. Secondo l’esperto, ci sono diversi modi per valutare il dispendio energetico di base. “In linea generale, sotto le 1400 calorie al giorno per la donna, e sotto le 1700 calorie per l’uomo si ha un metabolismo basale un po’ lento”. Influiscono su questo anche fattori come altezza, peso, professione e altri di natura individuale.

Per accrescere il metabolismo basale, bisogna aumentare la massa muscolare con degli sport e esercizi di potenziamento indicati da un personal trainer al momento dell’iscrizione. Questo è il consiglio di Simone Torini. In estate sono perfetti allenamenti a corpo libero all’aria aperta con squat, affondi, piegamenti e flessioni anche usando manubri ed elastici per fare “massa”. Sport che prevedono allenamento cardio con tapis roulant o cyclette servono ad alzare il metabolismo sotto sforzo ma non quello basale che, a detta dell’esperto, è un’ottima cosa.

Torini suggerisce anche di fare ogni giorno 10 km di corsa leggera o a passo svelto (7 o 6 km all’ora) in modo da allenare l’organismo a consumare più ossigeno e bruciare più calorie. Per dare una “scossa al metabolismo basale”, però, serve sviluppare la massa muscolare con un allenamento di forza e dunque uno sport con un buon compromesso è l’acquagym con pesi (polsiere, cavaliere e manubri acquatici) che, sfruttando la resistenza dell’acqua, consente di tonificare i muscoli. L’acquagym è uno sport divertente, perfetto per l’estate (ma non solo) e, cosa principale aiuta a smuovere il metabolismo basale e ciò è fondamentale per tenersi in forma!