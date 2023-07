Tenersi in forma dopo i 50 anni: Gwyneth Paltrow svela come funziona la dieta ‘intuitiva’

Come mantenersi in forma dopo i 50 anni? A svelarlo è Gwyneth Paltrow che ha spiegato come funziona la sua dieta intuitiva. Ecco in che cosa consiste.

La celebre attrice americana è ormai nota non solo per i suoi famosissimi film ma anche per la sua proverbiale bellezza. All’età di 50 anni, infatti, l’artista conserva un fascino incredibile e un fisico che farebbe invidia a chiunque. Finalmente la Paltrow ha deciso di svelare il su segreto per una forma perfetta nonostante il passare degli anni. Ecco di che cosa si tratta.

Nel corso degli anni è stato detto di tutto su diete, allenamenti, trucchi e segreti per dimagrire senza fatica. La verità è che mantenersi in forma è possibile e si possono ottenere ottimi risultati anche con l’avanzare dell’età. Ma l’importante è unire una sana alimentazione ad un’adeguata attività fisica, sempre sotto il controllo di esperti nutrizionisti e personal trainer.

Secondo quanto riportato da sabervivirtv.com, la nota artista segue una dieta innovativo e che ha catturato parecchio l’attenzione da parte delle donne di tutto il mondo. Si tratta di un regime alimentare ancora poco conosciuto in Italia, ma che potrebbe prendere piede anche nel bel Paese: la dieta intuitiva.

Dieta intuitiva: cos’è e funziona davvero?

Come spiega il noto sito di informazione spagnolo, la Paltrow è una forte sostenitrice della dieta intuitiva. Si tratta di un regime alimentare che si basa su una completa rivoluzione delle abitudini alimentari, volta ad un ritorno alle origini. Da piccoli, infatti, si riceve un’alimentazione a richiesta, in base allo stimolo della fame. Con la crescita, però, questa abitudine si perde e si comincia a mangiare ad orari stabiliti.

Il fulcro della dieta intuitiva è proprio questo: mangiare solo quando si sente il reale stimolo della fame. In questo modo, secondo i sostenitori di questa alimentazione, si ottengono ben due benefici. Il primo consiste nella perdita di peso, dovuta alla minore assunzioni di calorie. Il secondo beneficio, invece, è più psicologico e riguarda il rapporto con il cibo.

Spesso il cibo viene visto come un’imposizione o come un dovere, scandito da pasti rigidi e orari ben precisi. La deita intuitiva vuole rompere questi schemi, per tornare ad un modo di alimentarsi più naturale. Va di pari passo con il digiuno intermittente, che condivide con la prima parecchi punti in comune. Secondo la testata spagnola, questi due metodi insieme sono funzionali al dimagrimento, ma il consiglio è sempre quello di farsi seguire da un esperto, per non cadere in spiacevoli effetti collaterali.