Colori intensi e vibranti, finish opaco e applicazioni luminose sono solo il punto di partenza per le unghie invernali. Le tendenze 2020 vedono come protagonisti le nuance più originali e i colori più intensi. Vediamo nel dettaglio i colori e le tendenze per le unghie gel invernali.

I colori delle unghie invernali

Quali sono i colori più di tendenza per l’inverno? Scopriamo gli smalti più amati e più ricercati per la manicure invernale. Dal rosso in tutte le sue nuance ai colori caldi della terra, non mancano accenti luminosi con base di smalto nude e tante decorazioni e glitter.

Le unghie invernali rosse e boredaux

Il rosso è uno dei colori da sfoggiare durante l’inverno. Già protagonista indiscusso delle proposte per le unghie natalizie, il rosso in tutte le sue tonalità è sempre un’ottima scelta per una manicure curata e di tendenza, nella versione classica glossy ma anche nella versione con finish opaco. Per un tocco più luminoso, le unghie invernali rosse si personalizzano con decorazioni, accent luminosi e alternanza di colori. Mentre per chi ama un mood sempre elegante, le unghie invernali bordeaux sono la scelta ideale.

Le unghie invernali nere e le tonalità più scure

Le sfumature opache e spente caratterizzano le unghie invernali, poi ogni anno le tendenze moda portano in primo piano una nuance o una decorazione originale. Sicuramente il total black non passa mai di moda, e le unghie invernali nere sono sempre di grande tendenza, specialmente nella versione opaca. Immancabile anche il blu notte e il blu petrolio tra le nuance più amate dell’inverno. Con la sua eleganza e raffinatezza, il blu acquista ancora più fascino con un tocco glitter o mixandolo ad un altro colore, tra cui il rosa pastello.

Le unghie invernali grigie

L’inverno è sempre un po’ grigio, solo sulle mani questo colore diventa pura opera d’arte. Le proposte di unghie invernali grigie sono tantissime, glossy o matte, con decorazioni e accent brillanti o in abbinamento ad altre nuance, il grigio è un colore che si presta benissimo alla manicure invernale.

Le unghie invernali semplici

Le proposte più interessanti per chi ama uno stile semplice nella manicure vedono protagonista il colore. Il nostro suggerimento è quello di scegliere un solo colore uniforme per tutte le dita, in tendenza con l’inverno. Abbiamo visto: il rosso, il nude, il nero e il grigio ad esempio. Per mantenere un allure elegante e semplice ma di tendenza, potete aggiungere degli accent solo su un dito o delle decorazioni molto lineari e leggere. Oppure puntare su delle scelte evergreen, come il french.