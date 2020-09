L’autunno è alle porte e concedersi una manicure perfetta è il privilegio di molte donne. Arrivare pronte per la nuova stagione è semplice, basta seguire le tendenze per le unghie che l’autunno 2020 porta con sé: ecco i consigli sui colori e le trame migliori!

Tendenze unghie autunno 2020

Tra le tendenze per le unghie in vista dell’autunno 2020 ci sono colori per tutti i gusti: la scelta è ampissima e in grado di accontentare qualsiasi donna.

Innanzitutto non possono mancare le trame che richiamano al foliage, ovvero il colore assunto dalle foglie in questa stagione, o alla terra. Via libera anche a colori caldi come l’arancione o il marrone. Abbinati a un outfit autunnale, infine, ci sono anche il colore ocra e il colore caramello, ottimi soprattutto per chi ha un incarnato abbronzato e olivastro.

Il rosso è un classico che non tramonta mai e anche in autunno è in tendenza, soprattutto per il richiamo al colore delle foglie. Se si ha una pelle più olivastra è meglio puntare su colori tenui come corallo o aranciato; mentre per le pelli più chiare si può osare con un marsala o porpora.

Tra i colori più tenui per le donne che non amano essere al centro dell’attenzione, immancabile il trasparente o brillantinato. Perfetti anche i vari toni di grigio, in particolare il grigio perla e il grigio antracite.

Se, invece, la preferenza è per il dark la scelta non può che ricadere sulle varie tonalità di viola e di blu (cobalto, blu notte e zaffiro). Per essere ancora più seducente, il nero è la scelta più azzardata.

Quale forma scegliere

Se per i colori la scelta è davvero vasta, per quanto riguarda invece la forma la tendenza autunnale 2020 è la squadratura. In particolare è in voga lo “squova”, ovvero una soluzione a metà strada tra la forma ovale e quella squadrata. Tra le giovanissime, invece, resta di moda la forma “coffin nails”, cioè unghie a forma di scarpette da ballerina. Per realizzarle basta limare e unghie in obliquo lungo i lati terminando con un’estremità non a punta o arrotondata, ma squadrata.