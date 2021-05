L’indaco gioca tra i toni azzurri e lilla, regalando un tocco di luce alla tua manicure estiva, perfetto per look raffinati.

Foto Instagram / artemoda_parrucchieri_estetica

Lo smalto indaco è la nuova tendenza per la manicure 2021

Freddo, luminoso e perfetto per l’estate! È lo smalto indaco il colore di tendenza per questa estate 2021, un mix di nuance perfetto per inaugurare la stagione calda in grande stile.

Tra il lilla e l’azzurro ma con un tocco di grigio luminoso, l’indaco è il colore perfetto per mani e piedi, capace di dare un tocco di estrosa eleganza ma al tempo stesso perfetto per esaltare l’abbronzatura estiva. Una colorazione dai toni raffinati che si può utilizzare su tutta l’unghia oppure utilizzarla per creare colorati dettagli per una nail art alla moda.

Smalto indaco, tante idee per una manicure di tendenza

Insieme al lilla e al color carta da zucchero, lo smalto indaco sarà il protagonista assoluto dell’estate, perfetto da abbinare anche a colori tenui e delicati come il rosa pastello, il color nude e il cipria.

Le idee da copiare per realizzare una nail art con lo smalto indaco sono davvero tantissime, adatte sia a chi ama i look più semplici e minimal sia per chi ama osare in modo estroso e stravagante.

Per una manicure elegante e raffinata si può applicare una base chiara sull’unghia e poi creare decorazioni geometriche con lo smalto indaco, dai pois alle righe: insomma, gioca con la creatività!

Foto Instagram / ver_nails

Se vuoi osare ancora di più, puoi giocare sul contrasto chiaro-scuro, alternando l’indaco a colori più forti come il nero o il blu notte. In alternativa, per una manicure minimal ed essenziale, puoi stendere un colore chiaro alla base e realizzare un piccolo punto luce alla base dell’unghia, sfruttando l’apposito strumento per nail art, oppure anche un semplice spillo. Per un look fresh e giovanile, opta per una french manicure, utilizzando l’indaco per colorare la lunetta sulla punta dell’unghia.