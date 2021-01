Preparatevi perché questa primavera i jeans colorati saranno un must have. La tendenza per la bella stagione sarà il denim dalle tinte accese, decorato o con dettagli particolari.

Hanno dominato le passerelle delle ultime fashion week: per esempio, alla sfilata Chanel primavera/estate 2021 si sono visti jeans dal taglio ampio del colore di stagione, il Bubblegum pink.

Foto Getty Images | Dominique Charriau

I wide leg sono uno dei modelli più cool del 2021: la gamba larga è molto comoda, se cropped è perfetta con gli stivaletti o le sneakers total white.

Se non siete ancora pronte per osare con il fluo e il pop, potete scegliere tonalità più classiche, come il verde foresta, ma diverso da solito denim, da abbinare con capi della stessa gamma cromatica.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Non è primavera senza i colori pastello! Via liberà a giallo canarino, cipria, azzurro polvere e ovviamente verde acqua. Per esaltarli ancora di più, invece che il solito bianco, è da provare il nero per un gioco di contrasti.

Foto Getty Images | Marc Piasecki

Per chi ha uno stile più particolare ed eccentrico, colore si può tradurre anche in degradé: la tinta unita non è obbligatoria! Una tonalità simile sfumata è un’alternativa al solito jeans colorato, con un dettaglio fashion in più.