Le tre tendenze della New York Fashion Week 2022 che abbiamo amato

In attesa della Milano Fashion Week, che si terrà quest’anno dal 20 al 26 settembre, quale potrebbe essere il miglior passatempo di un entusiasta “moda-dipendente”, se non quello di sbirciare ossessivamente le sfilate di quella degli altri? Ebbene, ci tocca alzare le mani: è esattamente ciò che abbiamo fatto noi. La New York Fashion Week si è appena conclusa, lasciando dietro sé una scia patinata di tendenze per la prossima primavera/estate dinanzi alla quale è letteralmente impossibile rimanere indifferenti.

Ecco perché abbiamo pensato di raccogliere le nostre preferite in una classifica creata ad hoc. Curiose di scoprirla?

1. Il capospalla (rigorosamente) Oversize

Foto Instagram @marni

Preannunciato con largo anticipo dalla comparsa della gettonatissima camicia Oversize sulle spalle delle più in queste ultime, tiepide sere d’estate, il capospalla cult della prossima bella stagione non potrebbe che essere loose, dalle fattezze esageratamente XXL. Per noi è già un grosso sì, da pregustare -perché no- anche con le prime tendenze moda dell’autunno/inverno.

2. L’onnipresenza della stampa floreale

Foto Instagram @badgleymischka

Romantica, femminile, sensuale: la stampa floreale è quel pattern da cui non ci vorremmo separare mai. E, stando alle recenti indiscrezioni fashion trapelate dalle passerelle della Grande Mela, non saremo obbligate a farlo… nemmeno l’anno prossimo!

3. Il bagliore!

Foto Instagram @laquan_smith

Lo scenario fashion degli ultimi tempi ci ha abituato al bagliore più intenso di sempre con paillettes, lustrini, strass e glitter. Un amore -folle- a prima vista che non ci dispiace scoprire continuerà a farci compagnia per ancora tanto, tanto tempo.