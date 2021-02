Sono probabilmente le più discusse calzature femminili della storia. C’è chi le ama, chi le odia. Qualcuno le trova eleganti e raffinate, altri credono che non ci sia niente di peggio da indossare. Ad ogni modo, quest’anno abbiamo visto la nascita e la propagazione incontrollata di numerosi trend del tutto inaspettati. Perché, allora, non dovremmo rivalutare tutti anche le famigerate ballerine?

La primavera, poi, è proprio il momento ideale per dare loro un’altra chance. Con temperature più miti, magari potendo scoprire le caviglie senza paura di congelamento, un paio di scarpette rasoterra potrebbero sembrare un’ottima idea. E, in effetti, lo è: perché le ballerine saranno una delle tendenze del 2021.

Ecco come indossarle senza rimetterci la faccia.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

La classica ballerina

Se pensando alla classica ballerina nera non vi viene in mente Audrey Hepburn, c’è qualcosa che non va. Sappiamo che lo stile bonton non è da tutte, ma è il più semplice quando si parla di ballerine. Un paio di pantaloni capri, una camicetta (magari senza maniche, per uno stile retrò) e le vostre ballerine preferite. Et voilà, pronte per uscire.

FotoEdward Berthelot/Getty Images)

Le ballerine a punta

Molti credono che le ballerine a punta ingigantiscano i piedi, sbagliato. Vi sveliamo un segreto: la ballerina a punta è un ottimo modo per far apparire le gambe più lunghe. Ebbene sì. E se quello che vi preoccupa è di sembrare troppo formali, provate ad indossarle con un paio di jeans e un maglione over size.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Le scarpette da ballo italiano

Questa proposta viene incontro a chi, ancora, non è convinta delle ballerine. Le scarpette da ballo sono morbide ballerine con il collo alto. Ultra piatte, quindi potrebbero non piacere a tutte, ma molto comode, una volta che si impara a convivere con la sensazione dei piedi scalzi. Si può osare anche con una versione brillantinata, e indossarla per andare davvero a ballare.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Ballerine in versione gioiello

Qui si passa in zona eleganza: la ballerina gioiello è elegante, sobria, raffinata. Perfetta per una cena romantica, per un aperitivo con le amiche, o per un party. Potreste indossarla con un abito ultra mini, per smorzarne la “formalità”.

Foto Porselli

Quelle con il cinturino

Sì, amica che ha paura di lasciare una scarpa sul vagone della metro saltando giù dalla carrozza, le ballerine con il cinturino sono fatte per te. Si assicureranno sulla caviglia per non abbandonarti mai. Importante: pensateci bene se doveste decidere di metterle con una gonna, perché il cinturino potrebbe “tagliarvi” le gambe, facendole apparire più corte.

Foto Maison Margiela

La ballerina stravagante

Nessuno ci vieta di rendere un accessorio elegante e classico un po’ wild. Nel vero senso della parola: mai provate le ballerine animalier? Sono perfette per le appassionate del maculato, ma che non vogliono rischiare con un intero stivaletto leo.

Se poi siamo davvero stravaganti: le ballerine in versione tabi sono nostre. Il taglio centrale è un elemento che non si nota subito, ma che poi non passa proprio inosservato.