Tendenze moda 2021: berretto alla marinara super glam

I cappelli nel 2020 sono stati tra gli accessori di grande tendenza e ci accompagneranno, con grande gioia, anche nel 2021. Se a farla da padrone nell’anno appena trascorso è stato il bucket hat, in diverse varianti di tessuto e fantasia, nel 2021 le celebrities e le fashion addicted impazziranno per i berretti alla marinara.

Questa tipologia di cappello è super apprezzata dalle star di tutto il mondo, dalla musica al cinema, e lo abbiamo visto indossare grandi artiste e attrici, come Taylor Swift e Katie Holmes.

Ecco quindi come indossarlo per essere super glam.

La parola d’ordine per i cappelli alla marinara è: casual

Questa tipologia di berretto si adatta facilmente agli outfit per il giorno. Che siate da jeans o da pantaloni palazzo, da maxi cardigan o felponi, il cappello alla marinara è perfetto soprattutto per i vostri look casual.

Questo berretto, infatti, darà subito tanta personalità e stile al vostro outfit e vi permetterà di avere la testa ben al caldo durante i mesi invernali. Ma non solo. Nei tessuti più leggeri, come il cotone, potrà essere utilizzato anche in primavera ed estate, abbinato a vestiti a fiori e sneakers bianche.

Coordinato al cappotto

Essendo un accessorio che userete prevalentemente all’esterno, non abbiate paura di osare abbinando il vostro cappello alla marinara al vostro cappotto. Anche se dovesse “cozzare” con il resto del vostro outfit, essendo un accessorio potrete toglierlo a vostro piacimento e risultare sempre ordinate e cool.

Il berretto alla marinara sta bene anche con la mascherina

È ormai chiaro a tutti che utilizzeremo le mascherine ancora per tantissimo tempo. Ecco perché potreste decidere di coordinare il vostro berretto alla marinara con la vostra mask preferita.

Per non dimenticare mai l’importanza dei dispositivi di protezione individuale, ma essere sempre alla moda e al passo con i tempi, anche in fatto di capelli.

Black is the new hat

Una regola non scritta: bisogna avere almeno un accessorio per tipo di colore nero nell’armadio. Avrete sicuramente una borsa di questo colore nel vostro guardaroba, e a questo punto non vi resta altro da fare che aprire il vostro e-commerce preferito, o aspettare la riapertura dei negozi, per puntare tutto su un bel cappello alla marinara di colore nero.

Essendo di tendenza se ne trovano davvero tantissimi in giro. Che sia low cost o luxuty, questo berretto nero sarà il vostro fidato compagno super alla moda nel 2021 (e non solo).

Osate con i colori e le fantasie

Se avete già un berretto alla marinara in nero, o magari in blu, potreste optare per un nuovo cappello colorato o a fantasia. Questi stanno benissimo con outfit semplici, composti da jeans o gonna con una semplice t-shirt bianca e un blazer nero.

Il cappello, il grande protagonista del vostro look, potrebbe essere iper colorato, nei colori pastello o fluo, o a fantasia, magari scozzese o a pois.