L’autunno 2021 è ormai alle porte: come ci vestiremo e quali saranno le tendenze ce lo avevano già annunciato le sfilate A/I 2021-22, ma ora è il momento di aggiornare il guardaroba.

Infatti, se alcuni trend seguono l’onda lunga delle ultime stagioni, superando addirittura l’estate, altri sono invece delle novità, che attingono da diverse ispirazioni e mode, rimescolando le carte in tavola dello stile autunnale.

Autunno 2021: i 6 capi chiave da avere nell’armadio

Approfittando degli ultimi saldi e/o tenendo d’occhio i nuovi arrivi delle prossime settimane, è possibile già pianificare i look del nostro fall-winter: giocare d’anticipo è la chiave dello stile personale!

Abbiamo selezionato i 6 trend, tra capi e fantasie, più cool del prossimo autunno 2021, ovvero quelli che tutte le fashion addicted non potranno lasciarsi sfuggire.

I boyfriend jeans

Foto Benetton

A differenza dei mom, i boyfriend jeans (in foto quelli Benetton) hanno un taglio largo ma dritto, perciò non stringono alla caviglia. Comodissimi e molto cool, sono perfetti da abbinare a blazer e sneakers, oppure con gli stivali di texani.

L’abito sottoveste in raso

Foto Zalando

Ebbene sì: l’abito sottoveste in raso sta spopolando in questa calda estate e vi anticipiamo che lo farà anche in autunno, abbinato a maglio in maglia grossa. I saldi sono il momento perfetto per acquistarne uno: questo di Na-KD è in promo al -20%.

La stampa check

Foto Farfetch

I grossi quadrati della stampa check nell’autunno 2021 caratterizzeranno gonne, camicie, blazer ma soprattutto giacche, dove trovano la loro massima espressione. Le più cool sono quelle vintage o quelle ispirate agli anni ’90, come questa di Iro.

La gonna a pieghe

Foto Otto d’Ame

Lo stile rigoroso e serio della gonna midi a pieghe sarà una delle tendenze dell’autunno: i colori sono caldi e scuri (come questa di Ottod’Ame), i tessuti pesanti e la lunghezza al polpaccio. Da enfatizzare con camicette e golf girocollo oppure da smorzare con anfibi e dettagli colorati.

I pantaloni bianchi

Foto Max Mara

Che ci crediate o no, il bianco non ci abbandonerà allo scoccare dell’autunno: soprattutto i pantaloni saranno il capo della stagione, da abbinare con marroni caldi e beige. Questi di Max Mara in cotone stretch (in saldo) sono corti alla caviglia e leggermente svasati, perfetti da portare anche con gli stivaletti.

I mocassini con platform

Foto Mytheresa

Tra le tendenze scarpe dell’autunno 2021 ci sono i mocassini di ispirazione maschile: strutturalmente grandi e con un platform importante, sono comodissimi ed estremamente glam. Quelli da avere? Ovviamente quelli firmati Gucci.