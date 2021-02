Le maxi zeppe Valentino che stanno spopolando

Lady Gaga ci aveva visto lungo. O sarebbe meglio dire, alto. Perché questo sono le nuove calzature proposte da Valentino: delle maxi zeppe con tacco vertiginoso proposte sulla passerella della Haute Cuture primavera/estate 2021, presentata alla Galleria Colonna di Roma. La sfilata ha anche previsto una colonna sonora d’eccellenza, creata ad hoc dai Massive Attack. Il cui membro fondatore Robert Del Naja ha prodotto insieme alla maison un’opera d’arte filmica dedicata proprio alla collezione Code Temporal.

La nuova collazione ha infatti visto il dominio assoluto di un accessorio che non ha niente a che vedere con quello che siamo abituate ad indossare. Dimentichiamoci sneakers, stivali, persino le decolette sembrano robetta paragonate a queste incredibili maxi zeppe di Valentino.

Ispirazione Lady Gaga

“Lei è l’icona della sua genrazione. Lancia un messaggio di libertà, passione e arte, consapevolezza e uguaglianza che è esattamente ciò che rappresenta la comunità di Valentino”, ha detto il direttore artistico della maison Valentino, Pierpaolo Piccinini. A chi si riferisce? Ovviamente a Lady Gaga, che infatti è davvero il simbolo del marchio. Lei, già nel 2008 girava con le maxi zeppe, qualche volta addirittura sostenuta dalle guardie del corpo.

Le maxi zeppe sulla passerella di Valentino

Sulla passerella della collezione Haute Cuture primavera/estate 2021 di Valentino le modelle hanno sfilato con totale nonchalance indossando le maxi zeppe. E non solo: i colori scelti sono metallizzati, oro, argento e magenta. Il modello scelto, per di più, è il knee high, che già di per sé è una sfida.

Comunque non disperate, esistono anche in versione “semplice”: decolette con cinturino alla caviglia (per essere sicure di non perderele per strada che, diciamocelo, sarebbe un vero disastro). In questo caso, è stata ammirata la versione in total glitter.

L’abbinamento perfetto? Secondo la maison Valentino non è in un capo d’abbigliamento, ma nel make-up. Mariacarla Boscono e Maty Fall Diba, tra le modelle a sfoggiare la maxi zeppa, infatti avevano il volto coperto di foglia d’oro. Forse non sarà un look per tutti i giorni, ma ha di sicuro conquistato perché i social sono letteralmente impazziti per le calzature che (a quanto pare) domineranno la prossima stagione.