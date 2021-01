Ad ogni stagione, la sua stampa. Per l’inverno 2021 però ci sono tantissime alternative tra cui scegliere, che il vostro stile sia retro o super moderno, siamo sicuri che i pattern di tendenza per questa stagione non vi deluderanno.

C’è un po’ di tutto, dai ricami più importanti, al patchwork, alle righe (ma non quelle banali da marinaio, tranquille).

Ecco tutte le stampe di tendenza dell’inverno 2021.

Leggi anche Tendenze moda 2021: le capsule collection che celebrano il capodanno cinese

Gli scacchi

Forse ci stiamo lasciando coinvolgere troppo dalla serite Netflix La regina deli scacchi, è vero, ma per l’inverno 2021 questo partener è ovunque.

Foto Vans

Vans da sempre ha fatto del pattern a scacchi il suo marchio di fabbrica, ma tra le tendenze di quest’anno troviamo anche maglie e pantaloni. Non solo con le tinte tipiche del gioco da tavolo: liberate la fantasia abbinando tinte sgargianti.

Il tie-dye

Questo è un trend che va davvero forte tra le più giovani, specie su tute e t-shirt. Il tie-dye non è una vera e propria stampa, ma una tintura del tessuto.

Getty Images | Christian Vierig

Si può trovare in infinite versioni e colori, ma quello che è più bello di questa tendenza 2021 è che può essere fatta da sé. Personalizzabile all’infinito, basta avere i colori e il kit giusto.

Le scene di campagna

Una poco più che vent’enne Lady D già sfoggiava maglioni con ricamate pecorelle e altri animaletti, ma tra le tendenze 2021 questa stampa viene portata all’estremo.

Foto Getty Images | Georges De Keerle

Scene bucoliche, paesaggi rupestri e campi inglesi, ecco cosa troverete sui vostri maglioni questa stagione.

Le super-stripes

Righe, tante e colorate. Ecco un’altra tendenza per il 2021: le stampe a righe.

Getty Images | Christian Vierig

Non sono solo belle e divertenti, abbinabili a qualsiasi cosa grazie all’elevato numero di colori che contengono.

Questo pattern può essere anche un grido politico, proprio come il giubbotto di jeans indossato dalla neoeletta vice presidente Usa Kamala Harris.

foto Getty Images | Justin Sullivan

I cuoricini…

Forse non siete romantiche dentro, ma dovrete esserlo fuori, perché tra le stampe di tendenza nel 2021 ci sono i cuoricini. Tono su tono, o nella classica versione rossa, a voi la scelta.

Foto Prada

… e le fragole

Ancora un po’ di romanticismo, mescolato alla vita di campagna: questo pattern di tendenza nel 2021 mette insieme due dei trend già citati. La stampa a fragole, infatti, andrà moltissimo. E se non siete convinte, guardate qui, anche Alessandro Michele l’ha usata per Gucci.

Getty Images | Edward Berthelot

Il patchwork

Concludiamo con il re del pattern: il patchwork. Questo miscuglio sartoriale è forse la massima esaltazione delle tendenze in fatto di stampe. Potete decidere di usare tessuti diversi della stessa tonalità, per creare una texture.

Sfilata Missoni F/W 2020/2021 Getty Images | Estrop

Oppure lo stesso tessuto in tonalità diverse, per un puzzle di colori. O ancora diversi tessuti, in diversi colori, con diverse stampe. Qualsiasi cosa, purché il tutto sia cucito saldamente insieme.