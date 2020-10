Con l’autunno inoltrato, ci sono buone probabilità che vi siate stancate del trucco del momento e che desideriate qualcosa di nuovo. Ecco 10 nuovi modi per dare il benvenuto alla stagione invernale con stile. Proprio come una fantastica giacca di pelle può trasformare gli outfit, questi look di make-up attireranno l’attenzione. Ecco tantissime idee di trucco per l’inverno per ispirarvi con tante nuove meravigliose tendenze di bellezza da provare su occhi, labbra e guance questo autunno!

Trucco occhi per l’inverno: le ultime tendenze

Occhi metallici

Foto Getty Images | Koichi Kamoshida

Gli occhi di Beyoncè sembrano ipnotizzanti grazie a un’ombra iridescente intorno alle palpebre superiori e inferiori. È reso ancora più bello dalle ciglia super lunghe e dall’eyeliner nero.

Ciglia lussureggianti

Foto Getty Images | George Pimentel

Sfoggiate il look raffinato di Kim Kardashian in un attimo con pochi strati del vostro mascara preferito. Muovete la bacchetta dalle radici alle punte, aprendo a ventaglio le ciglia verso le tempie per un ulteriore effetto extra-lungo.

Eyeliner dai colori inaspettati

Foto Getty Images | Denise Truscello

Abbandonate la classica linea d’eyeliner nera per un elegante tocco di blu per illuminare gli occhi. Tutto ciò che serve per completare il look è un lucidalabbra neutro e un tocco di mascara.

Smokey eye leggero

Foto Getty Images | Jason Merritt

Ammorbidite il classico smokey-eye trasformandolo in un make-up giorno aggiungendo un tocco di brillantezza agli angoli interni con una splendida ombra dorata o argentata. Minimal e chic.

Trucco per l’inverno: le labbra

Labbra lucide

Foto Getty Images | Evan Agostini

Ed ecco, questo classico prodotto per le labbra è finalmente tornato di moda. Bonus: è stato aggiornato in formule meno appiccicose. Provare per credere.

Labbra rosse, a effetto rimpolpante

Foto Getty Images | Rosdiana Ciaravolo

Una tonalità rosso caldo accende l’inverno. Applicatelo direttamente sulle labbra per un aspetto opaco utilizzando un rossetto matte (YsL pronto?), oppure tamponalo col dito per un finish più morbido.

Labbra bordeaux

Foto Getty Images | Dimitrios Kambouris

Portate del vino alle vostre labbra. Un ricco rossetto bordeaux si abbina perfettamente alla pelle fresca e al tuo mascara preferito. Utilizzate anche una matita per le labbra per evitare che il pigmento si sfumi al primo bacio.

Tendenze make-up per il viso

Blush rosato

Foto Getty Images | Jason Merritt

Il blush rosato e semitrasparente è un must per tutto l’anno, si abbina perfettamente a un rossetto nude. Il blush ricorda il rossore che si ottiene quando l’aria è fredda, fate risaltare le guance aggiungendo un tocco di rossore in più lungo gli zigomi, sfumando verso le tempie.

Pelle ultra illuminata

Foto Getty Images | Stawiarz

La pelle illuminata con un trucco nude sembra ancora più sana e chic.

Fondotinta super leggero

Foto Getty Images | John Shearer

La pelle sarà sempre fresca. Mettete in mostra la carnagione e coprite solo dove necessario per ottenere risultati ineccepibili. L’uso di una formula di fondotinta pura o che aumenta la luminosità permetterà alla pelle di risplendere.