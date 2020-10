Impossibile non averne almeno uno nell’armadio per dare agli outfit quel tocco classy, raffinato e senza tempo che pochi altri modelli sono in grado di regalare. Parliamo ovviamente del cappotto color cammello, un evergreen che si riaffaccia con prepotenza ogni anno durante la stagione fredda e che non accenna minimamente a perdere quell’allure di eleganza senza tempo che lo contraddistingue da sempre.

Christian Vierig / Getty Images

Una vera e propria istituzione in fatto di capispalla soprattutto grazie alla sua infinita versatilità: sempre perfetto su look eleganti, ma che riesce a dare quel tocco in più anche a mise super basiche. Perfetto sui jeans e sui tailleur, abbinato ai maxidress e alle tute più cozy. Il cappotto cammello si conferma il capo chiave dell’autunno inverno 2020, impeccabile con tutti i tipi di look, da quelli più eleganti e formali a quelli casual.

Melodie Jeng / Getty Images

Abbiamo appurato dunque che ci troviamo davanti a un must su cui vale davvero la pena investire e di cui difficilmente ci pentiremo in futuro, resta una domanda fondamentale: quale scegliere? Sono tantissimi infatti i modelli che il mercato della moda propone. Vediamo insieme alcuni.

Leggi anche Buon compleanno Bella Hadid! La super top model compie 24 anni

Cappotto cammello oversize

Il cappotto oversize, dal taglio largo e maschile, si conferma capo must per i look più casual e street. Perfetto se abbinato ai jeans, alle maxi tute con cappuccio ma anche con gonne e pantaloni di pelle. Risulta impeccabile con stivaletti e scarpe con il tacco, ma anche con sneakers e scarpe da tennis.

Christian Vierig / Getty Images

Cappotto cammello teddy bear

Il cappotto cammello effetto teddy bear si conferma capospalla must anche per l’autunno inverno 2020. Di grande impatto e tendenza il cappotto con la texture peluche risulta perfetto se abbinato a look casual chic, anche ton sur ton.

Christian Vierig / Getty Images

Senza bottoni, allacciato in vita

Altro grande classicone intramontabile è il camel coat senza bottoni, quello che si allaccia in vita, come un accappatoio per intenderci. Il cappotto color cammello senza bottoni è un must che spazia dai look super eleganti a quelli comfy e casual chic. Impeccabile se abbinato a tailleur, pantaloni a palazzo o gonne a tubino. Ma altrettanto di tendenza se abbinato a jeans a campana o a zampa di elefante.