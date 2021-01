Mentre cala il sipario sul famoso reality show della famiglia Kardashian, Kylie Jenner immortala l’ultimo giorno di riprese, postando su Instagram una foto che la ritrae sul set. “Last day of filming“, si legge sotto il post della più piccola delle Kardashian, che si prepara, come le sorelle, a dare l’addio definitivo al reality che le ha rese delle celebrità mondiali, “Al passo con i Kardashian“.

Beige e bianco: sono i colori dell’inverno 2021

Nel suo look total-white, la giovanissima imprenditrice Kylie Jenner, che, a soli 23 anni, è la celebrità più pagata al mondo, risplende di luce propria. Come si può evincere dalla sua pagina Instagram, sembra che per l’inverno 2021 la più piccola delle Kardashian abbia deciso di sposare una palette di colori che va dal bianco al beige. A dare colore e vivacità ai suoi outfit invernali, ci pensa la chioma extra lunga color rosso borgogna: uno dei cambi look più azzeccati fino a oggi della giovanissima star.

La settimana bianca super lusso sulle Rocky Mountains

Con la riapertura degli impianti sciistici in molti paesi, anche Kylie Jenner ha deciso di regalarsi una settimana bianca, nella lussuosa località montana di Aspen, in Colorado, dove la star ha trascorso le vacanze, insieme alla sorella Kendall, in una splendida dimora con tanto di piscina coperta e pista da bowling. Con le storie di Instagram, Kylie ha fatto fare un giro della casa ai suoi fan, mostrando, oltre alla piscina, una sala da biliardo e un salotto con pavimento di vetro. Pare che la tariffa per affittare la casa in inverno ammonti alla cifra da capogiro di $25.000 al giorno.

Gli outfit di montagna delle sorelle Jenner: da Prada a Moncler

Stando ai post di Instagram di Kendall e Kylie, le sorelle Jenner avrebbero trascorso il loro tempo ad Aspen in motoslitta e snowboard, consumando cene con vista sul paesaggio fiabesco delle Rocky Mountains innevate. Ma anche tra le montagne del Colorado, le sorelle non sono passate inosservate nei loro outfit, firmati Prada e Moncler, per citarne solo alcuni.

L’accessorio più costoso? Lo snowboard di Kendall, firmato Dior, in vendita a 6.500 euro. Per il resto del tempo, le sorelle hanno sfoggiato lunghi cappotti e bikini, rigorosamente beige o bianchi, per le fotografie a bordo piscina, ispirandosi al manto di neve che ricopre le cime delle Rocky Mountains.