Halloween, unghie da paura per la notte delle streghe

Halloween ormai è diventato una tradizione anche in Italia: zucche, streghe, zombie, dolci e tanto divertimento. E cosa c’è di più importante delle mani, quando si scartano i dolcetti racimolati durante il trick or treat? Che siate per una nail art semplice, o per una manicure davvero da paura, ecco qualche idea per non arrivare impreparate alla notte delle streghe.

Halloween mostruosamente semplice

Come dicevamo, non serve essere stravaganti per essere a tema. Bastano poche e semplice regole: manicure perfetta, un colore scuro e, magari, qualche piccolo dettaglio che ricordi il vostro costume. Che siate una streghetta, un fantasmino o una zucca, basta davvero poco.

Potreste optare per una piccola ragnatela, o qualche pipistrello.

Lo smalto esige di essere scuro la notte del 31 ottobre, ma nessuno vi vieta di giocare un po’ con i colori: blu o bordeaux sanno essere spaventosamente eleganti.

Tinte opache per mantenere il mistero della notte

Un altro modo per stupire, ma senza uscire troppo dai ranghi è utilizzare lo smalto opaco. Si presta a qualsiasi tipo di look, è divertente, misterioso e il giorno dopo in ufficio non dovrete spiegare a nessuno perché avete una zucca sulle unghie.

O magari sì, perché anche i disegni sono perfetti con questo effetto.

Pattern e fantasie da risvegliare i morti

Nessuno comunque ci vieta di complicare un po’ le cose. Non vi piace la tinta unita? Che problema c’è, ad Halloween non ci sono regole: sbizzarritevi con pois, righe, pattern e fantasie di ogni genere. Purché si mantenga fede alla tradizione sui colori: nero, arancione, viola, rosso.

Illuminare il buio con gli strass

Certo, il buio domina questa folle serata. Riempie l’atmosfera di mistero, non si può mai sapere cosa si nasconderà dietro la prossima lapide. Quindi, se la foschia che aleggia intorno alle creature della notte dovesse coprire le stelle, portatevele dietro voi: ecco che strass, brillantini e punti luce diventano il vostro più fedele alleato.

Come degli artigli, lunghissime e affilate

Niente è più adatto di un bel paio di artigli: decorati, appuntiti, scuri e ben curati. Se siete delle vere appassionate di nail art, e volete rendere questo Halloween davvero sorprendente, una manicure a stiletto, magari decorata con sangue finto, qualche zucca e chi più ne ha più ne metta, è tutto quello che serve.

Unghie cinematografiche

Un’altra grande tradizione di Halloween sono i film: La sposa cadavere, Nightmare before Christmas, Hocus Pocus, Halloweentown… insomma, tutto quello che comprenda streghe, fantasmi, scheletri e divertimento. Potreste lasciarvi ispirare proprio dal vostro film preferito.

Una notte e via

E se poi qualcuna dovesse decidere di voler stupire, spaventare, sorprendere e terrorizzare, ma non avesse voglia di impegnarsi troppo: unghie finte da applicare per una sola notte, e al risveglio la strega che c’è in noi sarà scomparsa in sella alla sua scopa.