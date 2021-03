Taglia mini, tante pieghe e balze svolazzanti. La gonna da tennis, da capo sportivo che era, diventa uno dei capi super cool per questa stagione, da indossare nelle più svariate occasioni e non soltanto sul terreno rosso dove di solito siamo abituate a vederla.

Grazie alla loro allure così fortemente anni ’90, le gonne da tennis sono decisamente il nuovo (non così tanto in realtà, potremmo parlare di corsi e ricorsi storici) capo must have da aggiungere al tuo guardaroba.

Gonna da tennis, ecco come abbinarla

Le gonne da tennis sono prepotentemente tornate alla ribalta, oggi quindi vi proponiamo alcuni semplici suggerimenti su come abbinarle per creare dei look super cool per le più svariate occasioni e che sapranno accontentare tutti i mood e tutti i gusti.

Leggi anche 3 look primaverili da copiare alle gemelle Olsen

Look sporty chic

Il primo look che vi proponiamo oggi abbina la gonna da tennis in chiave sporty chic. Ecco allora che potrete abbinare la vostra gonnellina sportiva con un bel cardigan con bottoni gioiello, calzettoni in tinta e mocassini super eleganti. Una combinazione che gioca sui contrasti e crea un look decisamente d’effetto. Per completare il vostro outfit sporty chic puntate tutto sugli accessori: visiera, guanti e borsetta tutti ton sur ton.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Romantica e sognatrice

Se invece non amate i contrasti troppo appariscenti vi consigliamo di abbinare la gonna da tennis in chiave romantica ed elegante. Accompagnate la vostra gonna con un top da sera (potete optare sia per un ton sur ton che per un top a contrasto, come in foto). Per completare il look abbinate il vostro outfit a un bel blazer strutturato e a una clutch che riprenda le scarpe.

Foto Getty Images | John Lamparski

Casual street

Infine, perché non creare un look casual street? In fondo la gonna da tennis nasce proprio come capo sportivo, quindi, perché non esaltare questa sua caratteristica? Abbinatela quindi con una bella felpa oversize (sia con cappuccio che senza) o a una t-shirt se la giornata è più calda. Per completare il tutto potete abbinare al vostro look un bel beanie come quello in foto o un cappellino con la visiera, a seconda dei vostri gusti.

Foto Getty Images | Miquel Benitez

Gonna da tennis, suggerimenti per gli acquisti

Infine ecco alcuni suggerimenti per gli acquisti. Le calde giornate primaverili sono ormai alle porte e quindi sarà meglio non farsi cogliere impreparate e riempire il nostro armadio di gonne da tennis.

Gonna da tennis a tinta unita

Per non sbagliare e andare quindi sul sicuro vi suggeriamo di acquistare per prima una gonna da tennis a tinta unita, in moda da poterla abbinare più facilmente con i pezzi già presenti nel vostro armadio. Questa gonna a pieghe grigio chiaro di ASOS DESIGN potrebbe fare proprio al caso vostro. Abbinatela con un t-shirt e un bel blazer dal taglio maschile, farete un figurone.

Foto Asos

Prova la variante in denim

Il denim non passa mai di moda, quindi perché non optare per una gonnellina a pieghe in tessuto jeans? Anche in questo caso vi proponiamo una gonna del brand ASOS DESIGN, in denim riciclato a lavaggio chiaro. Sul sito potete trovare anche una giacca con maniche a palloncino in coordinato.