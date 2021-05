In vista dell’estate, Zara ha selezionato alcuni dei capi assolutamente da avere nell’armadio in base alle tendenze del 2021.

I colori principali della stagione sono il verde, il beige e i pastello, le forme sono ampie e le spalline sottilissime, lasciando scoperta la schiena: che sia in vacanza o in città, quest’estate sarà elegante ma sexy.

I capi imperdibili della collezione estate di Zara

Qualunque siano i vostri programmi per le vacanze e non, Zara propone per l’estate abiti e vestiti molto versatili, facili da abbinare e mixare, spesso dai colori neutri per cedere il passo agli accessori.

Ecco 8 capi da acquistare subito per essere super glam sotto il solleone.

Foto Zara

Il modello flare è il più cool del momento: la zampa d’elefante corta alla caviglia è perfetta per mostrare sandali flat gioiello. Questi verdi hanno vita alta perfetta da abbinare ai crop top o alle camicie over size infilate nei jeans.

Foto Zara

Spalle sottilissime che lasciano la schiena nuda, scolatura con fiocco, lunghezza midi: questo abito racchiude alla perfezione il french style tanto di moda, ovvero sensualità e romanticismo.

Foto Zara

I pantaloncini di jeans sono un grande classico, ma Zara per quest’estate li propone modello paperbag, ovvero a vita altissima con elastico che si stringe mentre la gamba è piuttosto ampia.

Foto Zara

Quest’anno i completi in stile pigiama sono assolutamente on trend: camicie e pantaloni dal taglio ampio, rigorosamente in raso o seta, il tutto in fantasie colorate. Se pensiate non faccia per voi, potete sempre spezzare e puntare tutto su questa bellissima camicia.

Foto Zara

Ispirandosi al modello di Bottega Veneta, questa borsa di Zara riassume i trend dell’estate: colori pastello, maxi catena, tessuto matelassé.

Foto Zara

I pantaloni full lenght in misto lino sono il capo passepartout dell’estate: per andare in ufficio, per una gita fuori porta, per una serata in riva al mare. Perfetti con le scarpe basse, stanno benissimo con canottiere strutturate, mini-bustini, crop top e magliette dallo scollo quadrato o asimmetrico.

Foto Zara

Maxi dress + mini borsa: è questa l’addizione che fa Zara, che punta tutto su una fantasia sul verde acido e il blu che richiama un po’ la collezione estate di Versace. Ideale per la città e l’ufficio.

Foto Zara

Un’altra ispirazione che arriva da Bottega Veneta: il sandalo a ciabatta con tacco largo, ovviamente colorato. Con le minigonne e gli short danno il loro meglio, ma anche con un abito mini sono assolutamente perfetti.