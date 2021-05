L’influencer italiana per eccellenza, Chiara Ferragni, continua a lanciare nuove tendenze, preparandosi all’estate indossando un bikini dal taglio cut-out sotto il seno, la nuova tendenza per l’estate 2021.

fonte/ instagram

Chiara Ferragni svela la nuova tendenza per l’estate

Chiara Ferragni è la fashion influencer italiana più famosa al mondo e, soprattutto con l’estate 2021 che si avvicina, continua a lanciare nuove mode e tendenze. Complice un weekend in Versilia, precisamente a Forte dei Marmi, la bella imprenditrice ne ha approfittato per sfoggiare beach wear da capogiro. Ad attirare l’attenzione è stato soprattutto un bikini lilla dal modello audace con un malizioso taglio cut-out sotto il seno. La moglie di Fedez in un solo scatto è riuscita così a mostrarci uno dei bikini più di tendenza del momento, oltre che la sua splendida forma fisica, davvero invidiabile a soli 2 mesi dal parto.

Il bikini cut-out la nuova tendenza 2021

Complice la collaborazione di lunga data con il brand Calzedonia, Chiara Ferragni continua a stupire i suoi followers con look di tendenza. Dopo il total look animalier, a Forte dei Marmi la Ferragni gioca con texture e colori regalando nuovi spunti per i bikini must have di questa estate.

Il costume che si compone di un due pezzi lilla, è definito da degli slip a vita bassa, perfetti per mettere in risalto gli addominali dell’influencer, mentre il reggiseno con le spalline larghe si ispira ai più classici modelli sportivi. Il dettaglio sexy è dato dal taglio cut-out che lascia intravedere la forma del seno.

Chiara Ferragni in splendida forma solo 2 mesi dopo il parto



Oltre al beach look super trendy, la bionda influencer incanta i follower anche grazie al suo strepitoso fisico, già tornato snello e tonico a soli due mesi dalla nascita della sua seconda figlia, Vittoria. Addome piatto e silhouette invidiabile, come ha fatto a tornare in forma così presto? Niente diete da fame o work out estenuanti, ma solo tanta costanza e determinazione. La neo mamma ha iniziato ad allenarsi già dopo poche settimane dal parto, aumentando giorno per giorno l’intensità degli esercizi.

Dalle foto si può notare che sia già pronta per la prova costume dell’estate!