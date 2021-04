Se siete particolarmente attive sui social, avrete certamente notato che ormai da un po’ di tempo su Instagram spopolano le foto del nuovo colore di capelli super cool per questa primavera estate: il viola.

I capelli viola stanno spopolando perché riprendono le tonalità più classiche della primavera, che lentamente scivola verso la calda estate. Dalle sfumature più intense di viola, al color malva, ciclamino e lilla chiarissimo, i purple hair hanno conquistato davvero tutte, celebrieties e non.

Katy Perry e Kylie Jenner amano i capelli viola

Katy Perry e Kylie Jenner ad esempio sono state conquistate dal viola in tutte le sue sfumature e hanno sfoggiato pubblicamente le loro chiome color pastello più volte, in varie occasioni.

In particolare, Katy Perry ha optato per un balayage sui toni del viola scuro e intenso, che lascia inalterato il colore alla radice.

Kylie Jenner invece ha optato per una vera e propria capigliatura da sirenetta, con lunghissimi capelli lisci lilla chiaro, che si sposano alla perfezione con la sua carnagione color caramello.

Attenzione però, perché i capelli viola hanno bisogno di tanta cura e di molto mantenimento e devono essere trattati con prodotti specifici, necessari sia per mantenere vibrante il colore, senza che scarichi o perda di intensità, sia per nutrire le punte dopo la decolorazione.

I purple hair più belli di Instagram

Se avete voglia di osare a di provare anche voi questo trend super cool per la primavera estate 2021, vi presentiamo alcune delle tonalità di viola più belle trovate in gito per il web, da cui potrete prendere spunto per il vostro nuovo colore.

Balayage viola

Se avete voglia di dare un tocco più rock ai vostri capelli, ma non avete voglia di stravolgere il vostro colore, allora dovete optare per un bel balayage viola scuro, che arricchirà il vostro colore con delle meravigliose schiariture sulle lunghezze.

Mermaid hair

Se invece non avete paura di osare e amate i look che non passano inosservati, vi proponiamo di considerare questi mermaid hair che da un viola più scuro e freddo, virano verso un lilla più chiaro e caldo su punte e lunghezze.

Lilla chiarissimo

Infine, se la vostra base di partenza è già piuttosto chiara, vi suggeriamo di prendere in considerazione i capelli lilla chiarissimo, perfetti per la bella stagione che ci aspetta.