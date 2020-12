Il mascara ideale per gli occhi verdi? Ce lo dice TikTok

Tra le varie tendenze, spesso assurde di TikTok, dalle onde realizzate utilizzando il termosifone alle lentiggini finte fatte con l’henné, a volte si trovano anche tendenze piuttosto interessanti e facilmente replicabili. Quella che vi proponiamo è piuttosto semplice, e forse qualcuna di voi utilizzerà già prodotti di questa tipologia. Sulla piattaforma stanno spopolando diversi video che vedono ragazze con gli occhi verdi utilizzare mascara nelle nuanche che vanno dal burgundy al viola per far risaltare il loro sguardo.

Effettivamente, il verde sta piuttosto bene con i rossi, intensi e più tenui, e con tutte le varie tipologie di viola. Il bordeaux, poi, è il colore che più di tutti gli altri fa subito risaltare sguardo e labbra delle fortunate ragazze dagli occhi color smeraldo.

Questa tendenza è comparsa per la prima volta, il 23 ottobre scorso, sulla pagina di Gabrielle Travaglia. La ragazza, nel video su TikTok, mostra come realizzare il suo trucco preferito.

In particolare, mostra ai suoi follower uno specifico prodotto: il mascara Voluminous Original di L’Oreal Paris. Ma non è finita qui. Il prodotto, utilizzato dalla ragazza, è in un colore decisamente particolare e perfetto per gli occhi verdi: il burgundy.

Questo colore infatti è perfetto per valorizzare e rendere subito più intensi gli occhi verdi. Purtroppo, però, questo prodotto di L’Oreal non è attualmente disponibile in Italia.

Non temete però. Se avete gli occhi verdi e volete sperimentare con mascara bordeaux, o sui toni del viola, abbiamo selezionato alcuni prodotti che potrebbero fare al caso vostro.

Il mascara burgundy di Yves Saint Laurent

L’iconico mascara effetto ciglia finte di YSL è disponibile, su Sephora e sul sito ufficiale del brand, in tantissime colorazioni diverse.

Tra queste, se avete gli occhi verdi, noterete subito la colorazione bourgogne. Questo prodotto, perfetto se volete un effetto super voluminoso, è arricchito con olio d’argan del Marocco che rende le ciglia più belle, idratate e morbide.

Inoltre, la tecnica brevetta nei laboratori del brand “unique film complex” stratifica il colore e dona un effetto più intenso e voluminoso.

Foto Sephora | Mascara Volume Effet Faux Cils

Smart Colour Mascara di Kiko

Tra i prodotti della linea smart del brand italiano di make-up potrete trovare due mascara adatti agli occhi verdi: il metallic purple e il metallic burgundy.

Grazie alla loro texture, leggera e cremosa, questo prodotto è facile da applicare anche sulle ciglia più corte. Il colore è super pigmentato e può essere utilizzato da solo o come top coat sopra un mascara nero, per dare un leggero tocco di colore agli occhi e intensificare lo sguardo.

L’applicatore, grazie alla sua forma triangolare, vi permetterà di stendere il mascara in modo confortevole e di raggiungere tutte le ciglia, assicurandovi un effetto ad alta definizione.

Foto Kiko | Smart Colour Mascara

La versione mini proposta da MAC

MAC è sicuramente tra i brand più amati dalle make-up addicted. I loro mascara sono molto conosciuti e tra i vari prodotti troviamo anche l’In Extreme Dimension Lash Mascara, in mini size, nella colorazione Gym Daddy, un bellissimo viola freddo.

Foto MAC | In Extreme Dimension Lash Mascara / Little M·A·C

Diorshow pump ‘n’ volume

Questo mascara, in edizione limitata, nella colorazione purple pum è perfetto per tutte coloro che hanno gli occhi verdi. Nel 2017 il brand di lusso ha rivoluzionato il concetto di mascara con questi prodotti dalla formula esclusiva per un volume delle ciglia davvero extra.

La formula del mascara di Dior offre una sensazione di morbidezza grazie alla concentrazione di cere e polveri elastiche.

Foto Dior | Diorshow Pump ‘n’ Volume

Mascara Vamp! di Pupa

Per uno sguardo magnetico e un tocco di colore, perché non scegliere il Vamp! di Pupa nella tonalità Amethyst violet.

Lanciato sul mercato nel 2012, questo mascara è stato creato per accontentare tutte coloro che vogliono ciglia spesse e voluminose. Questo prodotto infatti riesce ad allungare, infoltire e incurvare le ciglia, donandogli subito definizione e regalandovi uno sguardo da star.