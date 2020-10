Il trench si riconferma il pezzo outerwear essenziale con cui inaugurare l’autunno e l’avvento della stagione fredda, ideale per arricchire i look più semplici e basic o per dare quel tocco in più agli outfit sofisticati ed eleganti. Impossibile non possedere (almeno) uno di questi capospalla iconici, da abbinare secondo le tendenze autunno inverno 2020/2021.

Autunno 2020, abbinare il trench senza fare errori

Ma come abbinare il capospalla it dell’autunno? Bisogna stare attente a non commettere errori. Nello scegliere il trench giusto è essenziale tenere in considerazione la silhouette ma anche il guardaroba. Lo stile che più ci caratterizza, infatti, non dovrà essere tradito dal modello che andremo a scegliere. Ecco una mini guida al trench perfetto.

Trench avvitato con cintura

Il trench con cintura in vita è un capo must per assottigliare la figura. La cinta può essere portata in diverse varianti: allacciata, slacciata oppure ancora, come impazza su Instagram tra le fashion victim, annodata e non chiusa con la fibbia. Un’altra chicca che spopola sul web è quella di infilare nei passanti una cintura diversa da quella originale del trench, ad esempio una maxi cintura in pelle, o piena di borchie per aggiungere un tocco di grinta al look.

Trench beige classico

Il trench per antonomasia, quello stampato nel nostro immaginario collettivo, è quello beige, quello Burberry. Proprio questa Maison ha reso iconico il soprabito in tela di cotone con bottoni nella sua variante color sabbia.

La nuance sabbia è in realtà quella storica: il trench era la giacca che veniva indossata dai soldati in trincea (proprio dalla parola trincea deriva il nome del capo) e la tinta neutra e terrosa del color sabbia era essenziale per una questione di mimetismo. Il beige camuffava bene i soldati, facendoli confondere con la terra battuta delle trincee e proteggendoli così da eventuali attacchi.

Anche se adesso questo capospalla ha perduto quell’anima militaresca, il marrone chiarissimo rimane la nuance numero uno. Un bel trench beige classico, che sia sfiancato o oversize, lungo o corto, è un passe-partout ideale per mille occasioni diverse: perfetto per eventi formali e di lavoro, ma anche per la vita di tutti i giorni.

Trench dai colori pop

Le donne più originali e fuori dagli schemi posso puntare su nuance “inaspettate”. La palette dei colori pastello è l’ideale per una versione molto girlish del trench. Via libera allora a lilla, rosa pallido, azzurro cielo e verde menta. Le più audaci possono optare per un trench pastello multicolor, super pop per le grigie giornate di pioggia.

Autunno 2020 e trench di pelle

Ultima tendenza in fatto di trench è quello in pelle. Inoltre, oltre a essere il capo del momento, il “leather trench” è anche l’ideale per modellare la figura. L’importante è sceglier un modello di pelle liscia. Il finish lucido e senza texture infatti crea un’illusione ottica che conferisce un effetto movimentato al capo e di conseguenza alla silhouette.

Per quanto riguarda il colore, garanzia di utilizzo assiduo sono le nuance neutre e classiche come il nero, il marrone o il beige. Altrimenti di grande tendenza per questo autunno 2020 sono anche il bordeaux, il vinaccia e il verde marcio.