Rinnovare il guardaroba e rinnovare la scarpiera: le uniche due gioie che restano alla fine dell’estate. Si dice addio alle vacanze e ci si butta sullo shopping per colmare il vuoto del mare lasciatoci alle spalle, degli aperitivi al tramonto, dell’abbronzatura e di capi e accessori estivi che riporremo fino all’anno prossimo.

Noi siamo qui per darvi i consigli necessari a fare gli acquisti giusti per essere perfettamente in linea con le tendenze del prossimo autunno-inverno. Abbiamo deciso di parlarvi dei 5 tipi di calzature irrinunciabili per la stagione fredda, dai sabot col pelo ai mocassini anni ’70, dai Chelsea boots à la Bottega Veneta agli stivaletti a calzino firmati Fendi. E infine? Infine la punta quadrata, che giunge a noi direttamente dagli anni ’90!

Anfibi e Chelsea boots

Foto Getty Images | Daniel Zuchnik

Li abbiamo visti sfilare sulle passerelle dei nomi più celebri della moda all’inizio dell’anno e poi ai piedi delle celebrity di tutto il mondo: anfibi e Chelsea Boots, con carrarmato in gomma, platform di almeno 4-5 centimetri, pelle nera e suola dai colori a contrasto.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Tra le proposte di lusso ci sono i modelli di Bottega Veneta, quelli di Prada e di Alexander McQueen; per un target più abbordabile ci sono gli Army boots ideati da Chiara Ferragni e infine le idee dei marchi di fast fashion come Zara, H&M e Asos.

Foto Getty Images | Peter White

Ideali da abbinare a look sportivi, gli stivaletti militari di quest’anno daranno un tocco di aggressività al vostro look e sicuramente non passeranno inosservati.

Sabot e mocassini in stile Seventies, come fa Gucci

Foto Getty Images | Christian Vierig

Che Alessandro Michele (il direttore creativo di Gucci) abbia una passione per gli anni ’70 è innegabile. Tra le calzature di tendenza di quest’anno, allora, perché non scegliere una pantofola Princetown firmata Gucci o un sabot in pelle intrecciata? Così come per le borse, anche per le scarpe la pelle intrecciata è un must have di stagione. Per quanto riguarda i colori la scelta è piuttosto ampia: si va dal classico nero al sensuale bordeaux, dai colori neutri come il beige e il panna per look più da giorno alle nuances brillanti come il verde e l’azzurro.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

E se avete delle perplessità sulla combinazione inverno-pantofole, sappiate che potete sempre scegliere un modello foderato di pelo, sintetico o naturale.

Stivaletti a calzino in stile Fendi

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Ah, l’amore per il vintage! Non ce ne libereremo mai… non che nessuno lo desideri veramente! Nell’ultima collezione autunno-inverno firmata Fendi, le calzature giocavano con finti reggicalzini e modelli a calza, con tacchi geometrici non troppo alti, materiali satinati e colori caldi come il rosa antico, l’arancione ruggine e il giallo ocra. I modelli di stivaletto a calza sono estremamente femminili e di tendenza, perfetti per dar vita a look sofisticati, ricercati ma che non rinunciano alla comodità.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Per chi ama osare ne esistono anche versioni altissime in stile leggins, abbellite da inserti di metallici e catene (ad esempio di Alexander McQueen, Sportmax, Isabel Marant e Yves Saint Laurent, che si è scatenato con il latex).

Calzature a punta quadrata

Foto Getty Images | Kirstin Sinclair

Ok gli omaggi agli anni ’70 e ok quelli agli anni ’80 ma, a volerla dire tutta, le vere star di questo periodo sono i cari vecchi ’90. Nineties significa una sola cosa in fatto di calzature: punta quadrata. Tra le scarpe di tendenza, quindi, non potrete non procurarvene un paio a punta quadrata. Siano esse stivali, stivaletti, mocassini, sandali o calzature platform o con tacco geometrico e plateau.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Marchi come Nodaleto, Bottega Veneta, Miu Miu, Prada, Fendi e tanti altri ne sanno qualcosa: la punta quadrata è super glamour e conferisce quel tocco in più di personalità che tutti desideriamo quando vogliamo che il nostro look venga ammirato da chiunque.

Slingback e punta affilata

Foto Getty Images | Edward Berthelot

E infine l’alternativa diametralmente opposta alle punte quadrate: le punte affilatissime dei modelli slingback in stile Dior, gli stessi che piacciono tantissimo a Chiara Ferragni, ad esempio, da sempre amante di tacchi bassi ma sottilissimi, aperte sul tallone. Che siano slingback o semplicemente modelli a punta non importa, entrambe vi permetteranno di sfoggiare look di tendenza. Per quanto riguarda i colori buttatevi su oro, argento o verde oliva; oppure sulle nuance nude che ricordano la sfumatura più di tendenza per la stagione: il bianco burro.