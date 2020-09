La moda e le sue tendenze sono più fluide che mai, gli omaggi e i riferimenti alle decadi passate si alternano ai cambiamenti pensati per innovare e apportare nuove idee a uno dei settori più creativi di sempre.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Quasi che verrebbe da chiedersi: ma allora nella moda vale tutto? La risposta è sì e no: se da una parte sperimentare ed esprimersi attraverso l’abbigliamento e le proprie scelte stilistiche è sempre più possibile vista l’enorme gamma di opzioni a nostra disposizione (pensiamo alla moda unisex, o all’influenza di quella femminile sulla maschile e viceversa), dall’altra ci sono delle “regole” e delle tendenze che spesso incanalano il nostro gusto verso un elemento piuttosto che un altro.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Tra le infinite possibilità, io scelgo la comodità

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Prendiamo i must have che caratterizzeranno il prossimo autunno-inverno, ad esempio: tra look in pelle dai richiami futuristici (Matrix vi dice niente?), capi in denim, gonne a sbuffo, velluto, tessuti tecnici, pizzi, fantasie etno chic, calzature particolari, colori accesi e colori neutri, capi sportivi e capi eleganti verrebbe quasi da dire che qualsiasi cosa comprassimo andrebbe bene.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Ma se volessimo essere guidati verso una scelta più specifica? Se volessimo per esempio coniugare stile e comodità?

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Oggi abbiamo deciso di parlarvi di capi in maglia e colori neutri, una combinazione pensata per l’inverno, adatta allo smartworking, all’ufficio, ai look domestici o a quelli urbani. Perché diciamo la verità: se c’è una cosa che il lockdown mondiale ci ha insegnato è apprezzare uno stile comodo e accogliente.

Capi spalla coordinati e comodi

Foto Getty Images | Edward Berthelot

I capi coordinati in maglia attingono in gran parte agli anni ’90. Non è un segreto che proprio questa sia l’epoca dei richiami ai cari Nineties, infatti, ai look alla Lady Diana che tanto piacciono anche alle giovanissime modelle della generazione Bella Hadid e Hailey Bieber.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

E per quanto riguarda i colori? Una scelta di tendenza vede protagoniste le nuances chiare e neutre, le sfumature dei beige, dei bianchi, dei panna, dei rosa chiari e dei giallini… e anche qualche sprazzo qui e là di marrone. I capi spalla spaziano dai trech coat ai cappotti ad accappatoio con cinte in vita.

Foto Getty Images | Daniel Zuchnik

Si passa poi alle cappe e alle mantelle, da abbinare a maglioni oversize a collo alto in filo spesso o a cardigan baggy con bottoni sul davanti. Un altro capo irrinunciabile per l’autunno è il gilet, anche se non tutti sono pronti a riaccoglierlo nel proprio guardaroba.

Cosa mettere sotto? I look per l’autunno 2020

Foto Getty Images | Christian Vierig

I modelli a vita alta, sempre raffinati e di tendenza, si adattano sia ai look da sera che a quelli da giorno. Niente più di un pantalone a palazzo o di una gonna longuette a vita alta grida “look professionale” e, se volessimo star comode, ci basterebbe optare per dei modelli in jersey o maglina.

Foto Getty Images | Claudio Lavenia

In alternativa jeans chiari e pantaloni classici si abbinano benissimo a bluse e maglioncini e per ultimare il look basterà scegliere le calzature adatte.

Foto Getty Images | Hanna Lassen

Quest’anno gli stivali vanno per la maggiore, ancora più se in pelle e cuoio in stile cavallerizzo. In alternativa scegliete un mocassino o una pantofola à la Gucci: le Princetown sono disponibili anche in color panna e foderate di pelo. Niente più scuse come freddo e scomodità, insomma!